Нафтовидобувна компанія України оголосила збір на дрони для військових: що вони вигадали

Ініціатива з допомоги армії стартувала в мережі автозаправних комплексів державної компанії "Укрнафта". Одна гривня із кожного літра пального або ж філіжанки кави, чи хотдога - іде на підтримку 13 бригади оперативного призначення Національної гвардії України "Хартія". Ціль збору - 100 мільйонів гривень.

Скільки уже зібрали українці і куди підуть ці кошти - у сюжеті кореспондента ТСН Дмитра Фурдака.

Околиці селища Липці є панівною висотою і туди намагаються прорватися наші вороги, щоб ствольною артилерією обстрілювати Харків. Але надійним щитом на захисті української землі тут стоїть бригада Нацгвардії "Хартія". На відміну від росіян, Сили оборони України роблять усе, щоб якщо в нас і були втрати, то в залізі, а не в людях.

"Завдяки розвідувальним дронам в нас є можливість спостерігати за полем бою, і ми можемо прогнозувати, аналізувати можливі дії ворога. Ми можемо розуміти, яким будуть їхні наступні дії і їх передбачувати і діяти на випередки. Завдяки ударним дронам ми можемо зупиняти їх, наприклад, і в півдні, ми можемо зупиняти їхній техніку і людей до того, як вони наблизяться на дистанцію прямого пострілу до наших піхотинців", - каже Володимир Дегтярьов, пресофіцер 13 бригади Національної гвардії України "Хартія".

Володимир Дегтярьов

Збір на безпілотники різного типу для бригади "Хартія" оголосила найбільша нафтовидобувна компанія "Укрнафта". Акцію назвали "Енергійний збір".

"Треба прийти в мережу "Укрнафта, заправитися 95% енерджі або дизпалива, і з кожного літра гривня йтиме на підтримку бригади "Хартія". Вже сьогодні, буквально за два тижні, вже зібрано близько 5 мільйонів гривень", - каже директор ПАТ "Укрнафта" Сергій Корецький.

Військові пояснюють, що дрони на війні - це витратний матеріал, якого не буває забагато. Крім того, дрон не літає сам по собі. Для його роботи ще потрібен "Старлінк", генератор, щогла, ретранслятор та інше устаткування.

"Руйнуючи їх генератори, руйнуючи їх укриття, нам вдається, по суті, зруйнувати основу будь-якого війська, а це, власне, бойовий дух і здатність до спротиву. Відповідно, дрони і забезпечення ними – це не тільки наша перевага в швидкості, а це ще й наша перевага в збереженні життів наших людей. А воно якраз насправді і є безцінне", - наголошує Володимир Дегтярьов, пресофіцер 13 бригади Національної гвардії України "Хартія".

Бригада "Хартія" багато часу витрачає на підготовку своїх командирів і офіцерів за стандартами НАТО. Тим часом державна компанія "Укрнафта" допомагає й іншим військовим підрозділам, які боронять нашу щелі від російських варварів.

"Укрнафта" під час повномасштабного вторгнення системно підтримує Сили оборони. Лише за два роки "Укрнафта" виділила на підтримку Сил оборони близько 2,5 мільярдів гривень. Це 80 різних військових частин, груп, частин, бригад", - каже Сергій Корецький.

Сергій Корецький.

Мета нинішнього збору - 100 мільйонів гривень. Тож зробити свій внесок у спільну перемогу і далі має нагоду кожен охочий.

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