"Нагадує ГРВІ у важкій формі": академік розповів про небезпеку штаму "Дельта"

Штам нині активно циркулює на території країни.

Штам коронавірусу "Дельта", який циркулює в Україні, агресивний, але не зовсім схожий на початковий COVID-19.

Про це в ефірі "Сніданку з 1+1" розповів академік, директор Інституту біохімії ім. Палладіна Сергій Комісаренко.

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"Ми маємо справу з агресивним штамом коронавірусу. Перебіг захворювання та симптоми трохи відрізняються від тих, які були раніше. Він ("Дельта"-штам - Ред.) дуже нагадує гостре респіраторне захворювання у важкій формі. Зрештою, люди не відразу можуть зрозуміти, чи захворіли на коронавірус, чи це просто застуда", - каже академік.

За словами фахівця, активуються віруси, які були раніше занесені в організм, починається нежить, приєднується кашель. Утім, наголошує Комісаренко, у багатьох випадках COVID-хворі вже не втрачають відчуття запаху і смаку.

Академік Сергій Комісаренко про прогнозовану статистику та поширення коронавірусу

"Ніби-то це інше захворювання. Я думаю, це загальний принципу світі, який дає змогу поширюватися вірусу", - каже Сергій Комісаренко.

Як повідомлялося, коронавірусна хвороба зараз поводить себе досить підступно. Тому температура 37 градусів на 6-7 день хвороби і нормальна сатурація - це ще не привід для радощів, адже стан пацієнта вже через день-два може різко погіршитися і він може потрапити до лікарні з сильним ураженням легень.

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