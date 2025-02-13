"Заробили" мільйони на "Укрзалізниці": як ексрадник ОП та нардеп наживались тендерах

В Україні викрили ще одну корупційну схему за участі високопосадовців. Що відомо?

Народного депутата Віктора Бондаря взяли під варту. Його підозрюють в участі в оборудках на тендерних закупівлях для "Укрзалізниці". Обранець, за даними слідства, обікрав народ на понад 140 мільйонів гривень. Ця підозра - продовження резонансної справи Артема Шила, колишнього "сбушника" та ексрадника Офісу президента. Тепер до нього приєдналися Бондар і ще кілька фігурантів, що виводить розслідування на новий політичний рівень. Разом із Артемом Шило вони реалізували схему, яка дозволила їм "нагрітися" на закупівлі кабелів.

Про це йдеться у матеріалі проєкту "Хапуга".

Що відомо про Артема Шила і у чому його підозрюють

Мова йде про того самого Шила, якого називали "смотрящим" від Єрмака за "Укрзалізницею". Його ж підозрюють у розкраданні понад 200 млн грн на держзакупівлі кабелів і трансформаторів для "Укрзалізниці".

Артем Шило, за версією слідства, організував схему із іншими спільниками, на якій хапуги заробили понад 95 мільйонів гривень. Упродовж червня-грудня 2022 року просував на тендери ТОВ "Узелектро", яка пропонувала Укрзалізниці трансформатори за вдвічі більшою ціною, ніж конкуренти.

Артем Шило / Фото: ТСН

Крім цього, виявилось, що кінцевий бенефіціар компанії-переможця - громадянин Білорусі, який до того ж має зв’язки з РФ.

Як компанія з російськими кінцями виграла тендер? Все дуже просто: Шило надіслав до Укрзалізниці лист від СБУ "Щодо загроз державній безпеці", в якому рекомендував відхилити пропозиції інших учасників, незважаючи на те, що їхні умови значно вигідніші.

Таку ж схему ексрадник Офісу президента провернув зі своїми ставлениками в УЗ ще й на закупівлі кабелів. Упродовж 2021-2023 років тендери на цю продукцію вигравали фірми, які пропонували товар за значно вищою ціною, внаслідок чого держава зазнала 117 млн грн збитків.

Йому обрали запобіжний захід - 60 днів під вартою або 30 мільйонів гривень застави.

Артем Шило на судовому засіданні / Фото: ТСН

У чому підозрюють Боднаря

Але, як виявилось, Артем Шило зі спільниками були не єдиними, хто хотів заробити на "Укрзалізниці". До цієї компанії приєднався і народний депутат Віктор Бондар. Так, той самий Бондар, який бідкався про неспроможність НАБУ посадити корупціонерів, які заробляють на тендерних закупівлях для Укрзалізниці.

Йому теж вручили підозру по цій справі, і тепер він фігурує як один із ключових гравців, який використовував свій політичний вплив, щоб відкидати невигідних кандидатів на тендерну угоду.

Кабелі / Фото: ТСН.ua

Схема була настільки витонченою, що її можна було б включити до підручника з “креативного” освоєння державних коштів, якби такий існував. Компанії, пов’язані з бізнесменом Володимиром Котлярем (спільником Віктора Боднаря), вигравали тендери "Укрзалізниці" завдяки тому, що Бондар та Шило забезпечували їм потрібний зелений коридор.

"Віктор Бондар і бізнесмен Котляр це - українські бізнесмени, які націлені на отримання маржі всіма способами, навіть якщо вони межують з законом. Тим більше, що їм багато що про це відомо, Віктор Бондарь взагалі був міністром транспорту і він чудово розуміє, які входи-виходи де існують і що де погано лежить", - пояснює Юрій Ніколов, редактор видання "Наші гроші".

Віктор Боднар

Слідство стверджує, що за домовленістю між Віктором Бондарем і Володимиром Котлярем, прибуток між групами підприємств розподілявся так:

2/3 підприємствам Котляра та 1/3 підприємствам Бондаря.

Група Бондаря-Котляра також вела чорну бухгалтерію, у якій, зокрема, була графа “ретро бонус” – це ті гроші, які нібито мали сплачувати групі Артема Шила.

У результаті компанія отримувала кабельну продукцію за цінами, які, мабуть, могли б включати доставку з Австралії. Зокрема, детективи зафіксували, що цитати Бондаря підтверджують, що його група платила відкати групі Шила:

"Там не дають, там не зробили інвентаризацію, віддали то туда то туда, ти ж розумієш ці відкати, я ж не можу їх перевірити, ви що хочете, те й малюєте. Кожен місяць по 2, по 3, по 5 млн відкатів".

"Мельнику підозру повідомили, Вова філігранно попетляв твоїми руками, все зробив. У матеріалах я головний, може бути співорганізаторство, бо я впливав на різні, і ти як фігурант. Вова чистий десь там збоку”.

Ідеться про Олега Мельника та Володимира Довбенка - співвласників "Укркабелю" та імовірних співучасників схеми. В свою чергу Бондар, за даними слідства, не просто сидів у тіні - він особисто звертався до міністра інфраструктури Владислава Криклія з проханням скасувати невигідні для нього тендери.

Схоже, що для нього державна служба була просто іншим видом бізнесу.

"В досудовому розслідуванні фігурують прізвища Криклія і Камишина, це за часів Зеленського були два послідовних міністра інфраструктури, під якими знаходилась "Укрзалізниця". Вибачте, Камишин був керівником УЗ. І от саме за часів, умовно кажучи, Криклія і Котляр, і Бондар вже промишляли на УЗ по дуже простій схемі - вони могли отримати магічним чином через те, що вони не конкурують між собою, максимальну маржу, яку дбайливими руцями залізничників зашивали в очікувану вартість торгів", - каже Юрій Ніколов, редактор видання "Наші гроші".

На цьому фантазія нардепа не закінчилася. Бондаря також підозрюють у спробах незаконного заволодіння заводу "Укркабель", частку якого він отримав ще 2017 року та зареєстрував її, як і інші фірми, на матір. Паралельно з цим, Transparency International опублікували цікаві переписки та аудіозаписи, які раніше отримало слідство, та на яких учасники схеми обговорюють деталі "відкатів".

"Також в засіданні озвучувались розмови, які Бондарь вів з іншими учасниками цього провадження, де він говорив про те, що він пробував з ОП говорити, щоб не залучати до цієї схеми ось цей "бек-офіс", яким ніби керував Шило", - каже Оксана Копійчук, юридична радниця Transparency International Ukraine.

Яка ситуація зараз?

Наразі Вищий антикорупційний суд вирішив, що Віктор Бондар може вийти на свободу, поки триває слідство, якщо сплатить 100 мільйонів гривень застави.

Але, на диво, нардеп не поспішає розлучатися з такою сумою і залишається в СІЗО. Можливо, навіть такі “вигідні” схеми не допомагають знайти потрібну суму, коли настає момент розраховуватись із законом.

Директор НАБУ Семен Кривонос уже оголосив, що справа Артема Шила наближається до фіналу. Найближчими місяцями планують завершити досудове розслідування, відкрити матеріали та передати справу до суду.

Однак залишається питання, чи зможе справа дійти до реального вироку, адже вже не раз гучні антикорупційні розслідування закінчувалися нічим. Тож поки фігуранти - хто у СІЗО, хто під заставою все ще на волі - чекають суду, головне питання залишається незмінним: чи побачимо ми не просто обвинувачення, а справедливе покарання?

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: 140 млн грн на кабелях! Смотрящий за УЗ НАГРІВСЯ! ЗЛИЛИ цікаві переписки та аудіозаписи

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