"Наколи мне, кольщик, купола": у Запоріжжі судді відгуляли корпоратив під тюремний шансон

"Наколи мне, кольщик, купола": у Запоріжжі судді відгуляли корпоратив під тюремний шансон

Кадри, де судді співають тюремний шансон, потрапили у Мережу - відео миттєво стало вірусним.

У Запоріжжі служителі Феміди провели корпоратив у супроводі пісень про нелегку долю в'язнів.

Як повідомляється в сюжеті ТСН.19:30, відвідувачі ресторану, де відбувалось суддівське свято, зафільмували, як служителі Феміди у караоке співають пісні російського співака Михайла Круга і танцюють під них.

На відео користувачі впізнали заступника голови Шевченківського суду Запоріжжя разом із 5-ма підлеглими. Кадри, де судді співають тюремний шансон, потрапили у Мережу - і відео миттєво стало вірусним.

Користувачі зійшлися у тому, що найкраще у конкурсі виступив заступник голови суду. Чоловік під оплески виконав безсмертний хіт про кольщика лісу за ґратами.

У Запоріжжі судді провели коропоратив під шансон

Нагадаємо:

Суддя Печерського районного суду Києва Олег Білоцерківець втрапив у скандал. Заміть того, щоб оштрафувати порушника карантину, відправив його на три літери. Офіційно і навіть із можливістю оскаржити це рішення протягом десяти днів. Документ з’явився в реєстрі судових рішень. Щоправда, коли скандал набув розголосу, вирок зник.

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