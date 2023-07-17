"Накопичували ракети від червня": якою може стати відповідь росіян на удар по Кримському мосту

Експерт назвав цей об'єкт одним з двох, які охороняються краще за інші.

Незважаючи на те, що Україна не підтвердила та не спростувала своєї причетності до чергового удару по Кримському мосту в ніч проти 17 липня, окупанти найближчим часом можуть використати цю атаку, щоб виправдати можливий новий масований ракетний удар.

Таку думку в коментарі для ТСН.ua висловив військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко.

"Це безумовно серйозний репутаційний удар. Кримській міст – це один з об’єктів, який охороняється на найвищому рівні. На окупованих територіях, як я розумію, таких об’єктів два: цей міст та бухта в Севастополі. Але, як бачимо, ця охорона не допомогла вже вдруге", - каже Олександр Коваленко.

Та додає: "Росіяни звинувачують у цьому ударі Україну. В будь-якому випадку вони продемонструють, що буде дзеркальна відповідь. Від 24 червня вони взагалі не застосовували по Україні крилаті ракети авіаційного базування Х-101 та Х-555. Не застосовували не тому, що вони у них закінчились або зупинилось виробництво. Вони накопичували боєкомплект і зараз у них є кількість, якою вони можуть влаштувати масований удар ракетами або дронами, або і такий, і такий. Важко сказати, наскільки він може бути масованим. Ми вже таке бачили, нічого нового вони не зможуть продемонструвати".

Як відомо, на 19.00 за московським часом російський диктатор Путін збирає нараду, на якій має намір обговорити питання Кримського мосту.

"Це зібрання в першу чергу націлено на споживачів інформаційного фаст-фуду в самій Росії. Буде продемонстровано, як відповідати на цей, як вони називають, "терористичний акт". Це буде вистава для місцевих маргіналів", - каже експерт.

Нагадаємо, минулого разу удар по Кримському мосту був нанесений 8 жовтня минулого року. Після цього, починаючи з 10 жовтня, окупанти почали систематично атакувати ракетами та дронами енергетичну інфраструктуру України.

Але, за словами Коваленка, минулорічні удари окупантів по енергетиці України не пов’язані з жовтневою атакою по Кримському мосту.

Як відомо, заступник голови Радбезу Росії Дмитро Медведєв вдався до вже традиційних для себе погроз. В Мережі він закликав підривати житлові будинки українців.

Вибухи на Кримському мосту: що відомо

В ніч проти 17 липня в районі Кримського мосту прогриміли два вибухи, які чули жителі довколишніх населених пунктів. Вранці в Мережі з’явилися фото й відео з суттєвими пошкодженнями автомобільної частини мосту. Водночас місцева окупаційна влада заявляла про "надзвичайну подію" в районі 145-ї опори мосту.

У Слідкомі РФ заявили про атаку по мосту двома начебто українськими надводними безпілотниками та пошкодження однієї з секцій конструкції. У відомстві відкрили справу за статтею про теракт.

Водночас в СБУ заявили, що з цікавістю стежать, "як один із символів путінського режиму вкотре не витримав воєнного навантаження". Всі деталі організації "бавовни" у службі пообіцяли розкрити після перемоги України.

Варто зауважити, що від початку повномасштабного вторгнення це вже друге серйозне руйнування Кримського мосту. Минулого разу він був пошкоджений 8 жовтня 0 6.00. Росіяни тоді стверджували, що вибух спровокувала вантажівка, у якій була нібито закладена вибухівка.

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