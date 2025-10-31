"Накопичили кілька тисяч": Жданов попередив про масований удар по Україні і назвав дату

Олег Жданов / © ТСН

Росія здійснила масований комбінований обстріл України в ніч на 30 жовтня. Загалом ворог випустив 705 повітряних цілей — серед них ракети «Кинджал», «Калібр» та сотні ударних дронів типу «Шахед». Українська протиповітряна оборона знищила 623 цілі, однак зафіксовано влучання 16 ракет та 63 БпЛА по всій країні.

Чим була особлива атака, куди цілила армія РФ, чому оминула Київ та коли чекати наступного удару — про це в коментарі сайту ТСН.ua розповів військовий експерт Олег Жданов.

Чим був особливий масований удар

За словами Олега Жданова, не можна сказати, що російська армія використала мало «Шахедів» під час атаки. Ворог застосував 460 ударних дронів.

«Писати і обіцяти в Телеграм-каналах можна все, що завгодно. Справа у тому, що є технічні можливості стосовно запусків цих „Шахедів“ і їх доставки. Тисячу „Шахедів“ привезти, зарядити. „Шахед“ три метри і він важить 200 кілограмів. Вони і так робили майже в три етапи перезарядку для того, щоб забезпечити току», — каже військовий експерт.

Декілька місяців тому РФ справді застосувала понад 700 ударних дронів по Україні протягом ночі, однак це був одиничний випадок. Олег Жданов пояснює, що це фізично дуже важко зробити:

«А масштабувати кількість пускових установок у РФ на сьогоднішній день, я думаю, можливості особливо немає. Вони намагаються. Три майданчики вже на окупованих територіях: в Криму дві, Донецьк теж вже використовують».

Росія накопичила кілька тисяч «Шахедів»

За словами Олега Жданова, армія РФ могла накопичити декілька тисяч ударних дронів. Ймовірно, вони бережуть їх для наступного удару.

«Так, щоб по 500 приблизно. Вони виходять на цифру плюс-мінус 500 штук. Я думаю, що це для них найближчим часом буде такий собі стандарт. Ну а по ракетах все, що могли, вони все випустили. І „Калібри“ цього разу пішли, і крилаті ракети повітряного базування, і аеробалістика повітряного базування теж додалася», — каже Олег Жданов.

За його словами, цього разу особливість удару була в тому, що РФ зробила акцент на західній частині України.

«Південь і захід України. Якщо раніше ми казали, що вони намагаються розламати, розбалансувати систему, вони били спочатку по східних областях по енергетиці, потім вони вдарили вздовж Дніпра по центральній частині, намагаючись розбалансувати. Тому що переток електрики з сходу на захід — це проблема для нашої енергетики. Треба її транспортувати. І таким чином вони намагаються порушити баланс. На заході надлишкова, а на сході нестача. І таким чином розбалансування системи, що може призвести до автоматичних аварійних відключень», — пояснює експерт.

А зараз армія РФ добралася до західної частини України, каже Олег Жданов:

«Їм треба на західній частині нашої країни зробити аварійну ситуацію. Удари були в основному по теплових електростанціях. Вони грають роль балансування системи в часи пікового навантаження. Якщо вони не збалансовують систему, то тоді йдуть аварійні відключення. І на атомних станціях теж автоматично йдуть аварійні зупинки реакторів».

Він пояснює, що зараз Україна розігрила майже на повну потужність всі дев’ять атомних реакторів, які залишилися під нашим контролем, щоб нам вистачило електрики.

«І коли немає цих балансуючих станцій по піковому навантаженню, тоді спрацьовують аварійні генератори. Ми переходимо на них. А потім, якщо не відновлюється лінія, чи не відновлюється навантаження, то реактор автоматично починає глушитися. Переходити в режим холодної зупинки. Ось що вони роблять. Вони намагаються знайти десь слабке місце в нашій енергетиці, для того, щоб її погасити. Зробити нам блекаут в масштабах країни«, — каже Олег Жданов.

Чому РФ оминула Київ під час атаки

У Києві немає власної атомної станції, пояснює військовий експерт:

«У нас декілька підстанцій силових, від яких живлення йде для всього міста. Якщо ляже система, то вже не буде різниці Київ-Дніпро-Харків чи Одеса. Буде як взимку 2022-2023 років, буде повний блекаут на добу чи більше. У нас тоді по 16 годин світла не було, а в деяких регіонах і через добу вмикали-вимикали. Так що тут навіщо їм?» — каже Олег Жданов.

За його словами, в РФ розуміють, що в Києві найпотужніша ППО. Крім того, вони вже тричі спробували «дістати» наші теплові електростанції в столиці.

«Але ж вони балансують потужності. Вони не дають повного блекауту в самому місті. Ми запитуємося і за рахунок Київської області. Наші енергетики можуть подавати електрику в Київ навіть без урахування цих теплових електростанцій. Плюс вони їх не змогли дістати остаточно і вони зрозуміли, що тоді треба розкачувати всю систему повністю. Що вони і спробували зробити сьогодні вночі«, — вважає Олег Жданов.

Коли РФ може завдати наступного удару

Сили і засоби для наступного масованого удару, на жаль, у РФ є, каже військовий експерт:

«З урахуванням того, що, як каже наша розвідка, до 100 ракет різної модифікації вони в місяць випускають… Сьогодні було близько 50 ракет різних модифікацій — це половина місячної норми. Скільки у них накопичено на сьогоднішній день? Навіть наша розвідка поки що не може нам спрогнозувати і назвати якусь цифру».

Водночас по «Шахедах» у Росії більш гарна картина, каже Олег Жданов. В РФ збирають до 200 дронів різних типів на добу.

«І за тиждень майже у них там тисяча-півтори. З урахуванням витрати по нам, то десь приблизно 700-800 за тиждень вони можуть накопичувати. А стосовно того, коли наступний обстріл, ну скажу так: хто його знає, що у Путіна в голові. Тому що може впливати і політична ситуація, може впливати і ситуація на полі бою. Може просто настрій у Путіна бути гарний, і він віддасть наказ Герасимову, що ану давай, два підряд, чи один масований наліт організуй. І той клацає каблуками, йде й організовує. На жаль, тут ми вже з вами тільки можемо гадати на кавовій гущі, враховуючи те, що сили і засоби у них для цього є», — каже Олег Жданов.

Він додає, що РФ здатна влаштовувати масовані удари щонайменше раз на тиждень:

«Принаймні отакий наліт, як сьогодні вночі, десь до півсотні ракет плюс-мінус, і десь до півтисячі дронів, теж плюс-мінус. Вважайте, що вони таке як мінімум раз на тиждень можуть організовувати».