Накрила собою дитину: жителі Миколаєва розповіли правду про "приліт" по будинку

Внаслідок атаки "Шахедами" на Миколаїв, було поранено місцевих мешканців. Також у місті сталися руйнування. Пошкоджено житлові будинки, автомобілі. На місці подій і зараз, 22 січня, продовжують працювати комунальні служби — вони ліквідують наслідки удару.

Журналісти TSN.ua поспілкувалися з місцевими мешканцями, які тоді перебували в своїх будинках, де сталися "прильоти" і розповіли усі подробиці в ексклюзиві з місця подій.

Одна з мешканок розповіла, що під час атаки перебувала із маленькою дитиною і чоловіком вдома. Побачивши заграву від вибухів за вікном, родина зібрілісь тікати з квартири, проте не встигла.

Жителі Миколаєва розповіли правду про нічну атаку Шахедами

"Я встигла лише двері закрити. Був такий вибух... Я прикрила дитину собою. Все так швидко відбулося, що ми не встигли би навіть вибігти і дістатися воріт", — розповіла жителька Миколаєва, яка внаслідок удару залишилася без житла.

Жителі Миколаєва розповіли правду про нічну атаку Шахедами

Тепер родина шукає помешкання для ночівлі, адже в їхньому будинку перебувати неможливо.

"Дах тече, крапає вже зі стелі... Чекаємо на допомогу", — розповіла вона.

Її 4-місячна дитина не спала усю ніч. І тепер потребує консультації медиків, каже жінка.

"Потрібно, щоби подивилися лікарі. Думаю, варто перевірити слух", — зазначає вона.

Сама мати дитини не постраждала, адже її із малюком прикрив собою чоловік.

Наразі у Миколаєві працюють комунальні служби, щоби ліквідувати наслідки удару.

Зруйнований будинок у Миколаєві внаслідок атаки Шахедами 22 січня Фото: скрин відео

Як кажуть інші очевидці, у місті давно не було таких масованих атак. Деякі з жителів вже оговталися — перевезли дітей у більш безпечні місця, а самі розбирають завали в своїх оселях.

Жителі Миколаєва розповіли правду про нічну атаку Шахедами

"Я і вчора спокійна була... Що робити? Вчора перевезли дітей, а зараз збираємо речі — переїжджаємо самі. А що ми зробимо, якщо є "прильоти"?..Нічого", — розповідає мешканка зруйнованого будинку.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: НАКРИЛА СОБОЮ ДИТИНУ! ЕКСКЛЮЗИВНІ КАДРИ З МИКОЛАЄВА! Жителі розповіли правду про приліт по будинку!

Нагадаємо, внаслідок атаки РФ по Миколаєву постраждала 74-річна жінка, яку госпіталізували до лікарні, а також чоловік з гострою реакцією на стрес. Він від госпіталізації відмовився.

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