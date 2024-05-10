Вціліла після влучання аж 5 дронів-камікадзе: воїни ЗСУ розповіли про унікальну військову техніку

Німецька БМП Marder врятувала життя наших армійців під час боїв на околицях Авдіївки. У 25 повітряно-десантній бригаді показали, якою машиною евакуюють бійців із лінії фронту та штурмують ворога. Свого часу передати Marder Україні Німеччина вирішила під час переговорів у межах "Рамштайну". І вже рік, як майже сотня Marder - на лінії фронту

Про це йдеться у сюжеті спеціальної кореспондентки ТСН Юлії Кирієнко.

Marder - це машина здатна проїхати будь-де. Вона зіграла важливу роль у відбитті штурмів під Авдіївкою. Командир екіпажу показує ТСН відео, яке зняте дроном. Німецька БМП на полі маневрує між вибухами снарядів.

А ще ця машина здатна евакуювати поранених з поля бою. Уламки БМП чудово витримує. Міцна броня цієї техніки неодноразово рятувала екіпаж у самому пеклі боїв.

Якось у неї одночасно поцілило аж 5 дронів-камікадзе. І машина вціліла і бійці в ній. Воїни кажуть, коли розумієш, що над головою такий надійний захист, це надає впевненості.

БМП Marder на фронті

"Витримує вона FPV. Вона не пропалює її наскрізь. Вона затримує", - каже "Жук", військовослужбовець 25 повітряно-десантної бригади.

Бійці кажуть - цю німецьку машину опанували швидко. Але продовжують нею захоплюватися, особливо коли розуміють скільки пострілів може випустити гармата Marder.

"Тут скорострільність 1000 вистрілів у хвилину. Це дуже багато. Цими осколочно-фугасними. Прикиньте, 1000 вистрілів вам на квадратік прилетить. Шквальний вогонь", - каже "Сом", командир БМП.

Свого часу поставка таких машин стала однією з перемог переговорів у рамках "Рамштайн". Ще торік надійшла майже сотня Marder. І здебільшого в десантно-штурмові військах. Бо їхня задача не лише прикрити в бою піхоту, а й доставити штурмовиків на позиції та евакуювати поранених в бою.

БМП Marder

Такі машини стоять на озброєнні німецької армії. Але саме у війні з Росією наші воїни довели – мобільність БМП, її озброєння, а особливо якісна броня - надважливі у боях, де ворог не лише атакує з землі, а й з неба.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Новини ТСН 20:00 за 10 травня 2024 року | Новини України

Нагадаємо, США передають потужну військову допомогу Україні.

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