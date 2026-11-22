В Україні засудили шахрая / © ТСН

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Рівненський міський суд виніс вирок уродженцю Дніпра у справі про масштабне телефонне шахрайство: зловмисники ошукали військового на понад 956 тисяч гривень, переконавши його видалити застосунок «Приват24» та назвати коди із SMS. Один із учасників схеми підв’язав чужу картку до Apple Pay і менш ніж за дві години скупив у Рівному преміальної техніки майже на 900 тисяч гривень, а решту грошей зняв на заправках.

Про це йдеться у вироку Рівненського міського суду від 9 листопада 2026 року.

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Дзвінок від «служби безпеки банку» та втрата майже мільйона гривень

Події сталися 21 квітня 2025 року. Близько 16:00 потерпілому зателефонували невідомі, які представилися співробітниками «ПриватБанку». Вони переконали чоловіка, що з його рахунку нібито намагаються конвертувати гроші в російські рублі, і щоб заблокувати операцію, потрібно негайно видалити застосунок «Приват24» та продиктувати коди із SMS-повідомлень.

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Потерпілий повірив псевдобанкірам і виконав усі вказівки. Після цього з його картки для виплат, куди майже два роки надходили зарплата та бойові виплати, а також із віртуальної картки з коштами бойового підрозділу, зникло загалом 956 112 гривень 50 копійок.

Шопінг на 885 тисяч гривень за допомогою Apple Pay

Отримавши дані картки, спільники передали їх обвинуваченому — непрацюючому уродженцю Дніпра. Той налаштував чужу картку в системі безконтактних платежів Apple Pay на своєму смартфоні та вирушив витрачати гроші у Рівному та Рівненському районі.

Усього за період із 16:59 до 18:47 чоловік здійснив низку транзакцій:

Магазин електроніки (на суму 885 490 грн): фігурант придбав 11 смартфонів Apple iPhone 16 Pro Max (256 GB) різних кольорів, ноутбук Apple MacBook Air M4, ігрову приставку Sony PlayStation 5 Slim, три пари навушників Apple AirPods Pro 2, вирівнювач для волосся Dyson Airstrait, 7 зарядних пристроїв та 4 стартові пакети.

Автозаправні комплекси (на суму понад 70 600 грн): після магазину техніки чоловік об’їхав сім АЗС, де купував товари із послугою зняття готівки на касі.

Версія про «риболовлю» та подарунок для дівчини

У суді обвинувачений своєї провини не визнав. Він запевняв, що приїхав до Рівного «на риболовлю», а в магазині та на заправках нібито розраховувався телефоном незнайомого чоловіка на його ж прохання, не знаючи про шахрайське походження грошей. Водночас чоловік зізнався, що один із куплених iPhone 16 Pro Max подарував своїй дівчині, а вирівнювач Dyson — продав власній матері.

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Проте суд визнав версію обвинуваченого суперечливою та неспроможною, оскільки на відеозаписах з камер спостереження зафіксовано, що він самостійно розблоковував телефон паролем перед кожною оплатою. Окрім того, у ході слідства уродженець Дніпра добровільно відшкодував потерпілому частину збитків — 100 тисяч гривень, а також виявив бажання проходити військову службу та надав письмову згоду від командування військової частини.

Вирок суду: 6 років за ґратами та конфіскація майна

Суд визнав чоловіка винним за ч. 2 ст. 28, ч. 5 ст. 190 КК України (шахрайство в особливо великих розмірах, вчинене за попередньою змовою групою осіб шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки). Врахувавши молодий вік обвинуваченого, відсутність попередніх судимостей, часткове відшкодування збитків та бажання служити в ЗСУ, суд призначив покарання, наближене до мінімальної межі санкції статті.

Суд ухвалив:

призначити уродженцю Дніпра покарання у вигляді 6 років позбавлення волі з конфіскацією всього належного йому майна ;

зарахувати у строк відбування покарання попереднє ув'язнення з 25 липня 2025 року (день за день);

до набрання вироком законної сили залишити засудженого під вартою (до 7 січня 2027 року включно) із правом внесення застави у розмірі 332 800 гривень ;

частково задовольнити цивільний позов потерпілого та стягнути з засудженого решту завданої майнової шкоди — 856 112 гривень (з урахуванням раніше повернутих 100 тисяч).

Матеріали суду / © Єдиний державний реєстр судових рішень

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