Налякала поробленням та змусила віддати гроші: у Дніпрі засудили "ворожку"

Підозрювана провину визнала та розкаялась.
У м. Дніпрі судили "ворожку", яка налякала чоловіка поробленням та змусила його віддати їй 6600 грн.
Про це йдеться у рішенні Індустріального районного суду м. Дніпропетровська (назва суду недекомунізована - ред.), повідомляє ТСН.ua.
За даними суду, жінка 21 січня 2022 року зустріла на вулиці чоловіка та залякала його поробленням. Вона пообіцяла йому допомогти, вимагаючи 6600 грн. Чоловік погодився на пропозицію шахрайки та віддав їй кошти. Проте наступного дня потерпілий звернувся до поліції. Правоохоронці встановили особу підозрюваної.
На суді жінка провину визнала та розкаялась. Суд визнав жінку винною за ч. 1 ст. 190 КК України та засудив її до 1 року обмеження волі, замінивши цей термін іспитовим.
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