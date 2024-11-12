"Нам буде краще": звільнений з полону військовий зробив несподівану заяву про українців за кордоном

"Азовець" Арн, який понад два з половиною роки провів у російському полоні, заявив, що якщо українці вирішили їхати за кордон і там жити, то не варто їх зупиняти.

Про це він сказав в ексклюзивному інтерв’ю Марічці Падалко.

Військовий вважає, що не потрібно переконувати людей не їхати за кордон.

"Ми почистимо свій генофонд, нам навіть буде краще. Люди, які нас зрадили, вони виїдуть до РФ. Люди, які хочуть кращого життя, поїдуть за кордон (на Захід), і ми лишимось тут українцями — людьми, які будуть надалі будувати цю країну", - сказав Арн.

Нагадаємо, Арн, який є корінним жителем Маріуполя, потрапив до російського полону та розповів, що його здивувало в після звільнення.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: МИ НЕ ЗНАЛИ, ЩО НАС ТАК ЧЕКАЮТЬ: ЗВІЛЬНЕНИЙ ПОЛОНЕНИЙ З АЗОВСТАЛІ про ЕМОЦІЇ від акцій підтримки

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