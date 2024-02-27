"Нам доведеться залишити деякі позиції": експерт назвав сценарії війни найближчих днів і тижнів

Окупанти повернули собі ініціативу на всій лінії фронту та спроможні проводити наступальні дії на будь-якій ділянці лінії боєзіткнення. Про це в своєму звіті повідомив Інститут вивчення війни.

Якими будуть сценарії війни найближчих днів та тижнів – про це в коментарі для ТСН.ua розповів військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко.

"Панікувати точно не треба. У нас ситуація в зоні бойових дій ускладнюється в першу чергу через нестачу постачання матеріально-технічного забезпечення від наших партнерів. Йдеться в першу чергу про артилерію, артилерійські боєприпаси. Це велика проблема, яку бачать росіяни і намагаються використати на свою користь", - каже Олександр Коваленко.

Та продовжує: "Тобто допоки нам не вистачає артилерії, вони намагаються тиснути майже по всім напрямкам, використовуючи як піхотну людську компоненту, так і безпосередньо механізовану, розуміючи, що спротив буде не такий великий, мінімальний".

За словами Коваленка, ворог скасував перегрупування біля Авдіївки та продовжив наступальні дії.

"Отже біля Авдіїївки вони зараз замість того, щоб відновити ресурси, розпочати перегрупування, вони продовжують наступальні дії. По іншим напрямкам вони також випробовують те, який з них найслабший", - каже експерт.

І додає: "Тобто йдеться не про ініціативу загальну, а про випробовування окремо взятих локацій. Де можливо прорвати нашу оборону, якщо підсилити угруповання. Тому зараз це більше промацування наших рубежів, ніж якась стратегічна велика ініціатива та масштабні наступальні дії".

Якщо найближчим часом з допомогою буде зволікання

На це непросте питання Коваленко відповідає так: "Нам доведеться залишити деякі позиції, нам доведеться залишити деякі позиції біля Авдіївки. Це можуть бути позиції і в Запорізькій області".

Експерт уточнює, що йдеться про те, що тримається завдяки підтримці артилерії.

"Добре, що наші партнери це розуміють. Вже було чутно про те, що Боррель (високий представник ЄС - Ред.) обіцяв до кінця березня 170 тисяч боєприпасів, окрім всього іншого вирішується питання з боєприпасами, про які казав Петр Павел (президент Чехії - Ред.). Я думаю, що наші партнери розуміють всю складність ситуації та поквапляться у вирішенні цієї ситуації", - каже Олександр Коваленко.

Що зміниться після отримання боєприпасів

Про ймовірні зміни після отримання необхідної кількості боєприпасів Олександр Коваленко каже наступне: "Все буде залежати від того, що ми будемо отримувати, скільки, від кого та з якою перспективою. Коли ми будемо повністю забезпечені, то зможемо не тільки тримати оборону, а й формувати резерви для підготовки наступальних дій".

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