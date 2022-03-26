"Нам і москаля не треба, раз палимо рідну землю": палії знищують гектарами ліси і гинуть самі від вогню

"Нам і москаля не треба, раз палимо рідну землю": палії знищують гектарами ліси і гинуть самі від вогню

Зараз велика частина ДСНСівців допомагають у гарячих точках, тож в інших місцях людей не вистачає.

Україна палає не лише від ворожих бомбардувань - попри усі прохання і застереження люди знову підпалюють траву, листя та сміття. На Дніпропетровщині через це вигоріло майже 40 гектарів лісу. Бувають дні, коли рятувальники приймають понад 300 викликів . На Прикарпатті за два дні від вогню загинуло троє людей. А на Рівненщині тим, хто зловить палія, обіцяють 100 доларів премії.

Про це йдеться в ТСН.

Клуби диму піднімаються аж до неба, полум’я знищує все живе . На Дніпропетровщині у Павлоградському районі палає очерет та ліс. Вже починали горіти навіть верхівки дерев. Гасили пожежу понад 50 рятувальників. Довелось залучати техніку фермерів і навіть військових. «Ті надзвичайники, які злучались по Дніпру для ліквідації пожеж в екосистемах, вони вночі залучались для ліквідації пожежі, яка виникла в результаті ворожого обстрілу», - пояснюють в ДСНС.

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Зараз значна частина рятувальників Дніпропетровщини під обстрілами розбирають завали у Харкові, та гасять пожежі у Києві. І при цьому до 300 разів на добу виїздлять на пожежі в екосистемах. Більшість яких, виникають через недбалість та небажання людей зрозуміти, яких збитків завдають природі та державі.

За пожежу, що сталась у містечку поруч із Дніпром, навряд чи хто відповість, бо винуватця не впіймали. Вогонь вчасно помітили місцеві і з лопатами кинулись гасити. Хтось підпалив купи гілля біля цвинтаря. Вогонь перекинувся на траву, сміття і підібрався до дерев.

Однак впіймати палія нелегко. Хоча на Рівненщині здається знайшли спосіб. Тому, хто затримає такого, обіцяють 100 доларів.

«Я був з того боку в полі, то бачив як горіло, підпалили. Казали з трьох частин», - це місцевий зі Здолбунівської громади розповідає, як після підпалу вигоріло аж 9 гектарів.

Полум'ям охопило садок і поля, каже Олексій. Винуватця шукають. І не лише профільні служби, а й просто місцеві. Зокрема тому, що за спійманих паліїв оголошена винагорода.

В Україні горять ліси через підпал трави, листя та сміття

Палають поля і на Прикарпатті. Вже є і людські жертви - загинули 3 літніх жінки. Вони отримали сильні опіки, коли спалювали сухостій на власних обійстях та городах. У лікарнях ще троє травмованих. Вогнеборці ледве встигають гасити пожежі на полях - щодня в області таких спалахує щонайменше півсотні. У керівниці місцевої пожежної команди накипіло.

«Ви збожеволіли? Нас палить москаль і ви ще продовжуєте палити траву. Нам і москаля не треба, раз ми палимо нашу рідну землю. Схаменіться люди добрі, та ви гірше москаля будете, в мене нема для вас більше слів», - кричить керівниця місцевої пожежної команди Любов Семко.

Від 3 березня відповідальність за підпали трави суттєво зросла . Їх прирівняли до диверсії, покарання - від 10 до 15 років ув’язнення з конфіскацією майна.

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