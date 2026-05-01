"Нам казали, що ми вже російські діти": врятовані українські підлітки шокували історіями про викрадення до РФ

Українські підлітки, яких викрали росіяни / © ТСН

Реклама

Євросоюз готує нові обмеження для осіб, відповідальних за викрадення українських дітей із тимчасово окупованих територій. Про це заявив Гедимінас Навіцкас, заступник представництва ЄС в Україні, під час засідання міжнародної коаліції з повернення дітей. На заході виступили юні українці, яким вдалося вирватися з російського полону.

Їхні свідчення слухав кореспондент ТСН Дмитро Фурдак.

Спроби стерти ідентичність: спогади врятованих

Сергій, Віталій та Анастасія зустріли війну підлітками. За їхніми словами, окупанти робили все, щоб фізично та ментально перетворити українців на росіян.

Реклама

Анастасія, врятована з окупації: «Нам постійно нав'язували, що наша батьківщина — Росія, України не існує, і ми вже російські діти».

Сергій, який бачив «рускій мір» у Донецьку ще з 2014 року, згадує, як дітей збирали у залах та змушували дивитися відео знущань над українськими захисниками Донецького аеропорту, намагаючись нав'язати це як норму. Віталію ж доводилося постійно ховатися та чистити телефон, щоб уникнути переслідувань.

Сергій, Віталій та Анастасія / © ТСН

Складнощі пошуку: імена змінюють, дітей ховають у сім'ях

Виїзд кожної дитини — це справжня спецоперація, яку координує ініціатива президента України Bring Kids Back UA. Пошук ускладнюється тим, що Росія навмисно приховує сліди злочинів.

Дітям дають інші імена та передають їх до російських сімей.

Українських дітей знаходять на російських базах, де їх видають за громадян РФ.

Росія офіційно не зацікавлена у поверненні дітей та всіляко перешкоджає цим зусиллям.

Цифри, що вражають: 20 тисяч депортованих

Україні вдалося повернути понад дві тисячі дітей, проте за офіційними даними Росія депортувала більше ніж 20,5 тисяч юних українців. На виставці Владислава Троїцького кожне зернятко під колючим дротом символізує вкрадену дитину, а кожен камінчик — вбиту Росією.

Реклама

Владислав Троїцький, автор виставки: «Коли ви розумієте, що кожна крупинка під колючим дротом, під випромінюванням російської пропаганди... коли вони кодують цих дітей і перетворюють їх на манкуртів — це справді злочин».

Міжнародний тиск: санкції та коаліція 44 держав

У представництві ЄС запевнили, що вже запровадили санкції проти 108 фізичних та юридичних осіб і очікують розширення списку найближчими тижнями. Міжнародна коаліція, заснована Україною та Канадою, нині налічує 44 держави.

Наталка Цмоць, пані посол Канади в Україні: «Повернення депортованих дітей є гуманітарним та моральним обов'язком. Дитинство пролітає надто швидко, тож давайте засучемо рукави і плідно попрацюємо разом».

11 травня у Брюсселі відбудеться засідання коаліції на рівні міністрів, де планують сформувати шість напрямків роботи — від самого повернення до подальшої психологічної реабілітації дітей.

Реклама

Новини партнерів