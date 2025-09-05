"Крім бабок бл**ь, які вони вилучили": як родина скандальної ексчиновниці МСЕК реагує на розслідування

Тетяна Крупа

Скандальна екскерівниця Хмельницької МСЕК, має 5 днів, щоб внести заставу, до якої її зобов’язав суд. Це сума суттєва і її ще треба назбирати, повідомляють захисники підозрюваної.

У СІЗО колишня посадовиця була з жовтня минулого року. Під час обшуків у неї та сина знайшли лише готівкою понад 6 млн доларів, а ще коштовності і нерухомість.

А тепер з’явилася інформація, що незадекларовані понад 500 тисяч доларів на закордонному рахунку виявили вже у невістки Крупи — експосадовиці Мін’юсту.

Про це йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН Анни Махно.

ТСН рушила почути позицію родини Крупи, але почути це зовсім не очікували.

«І тим більше, бл*ть, їм крім бабок, які вони вилучили, ще бл*ть, двадцатка лежить на рахунку. Їм вопще. Слухаю», — каже Олександр Крупа.

Після того, як він почув, що до нього телефонує кореспондентка ТСН, він вибив.

Олександр Крупа — екскерівник пенсійного фонду Хмельниччини, його матір Тетяна Крупа — скандальна екскерівниця МСЕКу. Її напередодні уперше із жовтня 2024 суд випустив з СІЗО. У квартирах будинку торік у жовтні правоохоронці проводили масштабні обшуки, а матері і сину інкримінували незаконне збагачення. Лише готівкою тоді знайшли майже 6 мільйонів доларів.

«Під час слідчих дій посадовиця намагалася позбутися частини грошей викинувши 2 сумки з півмільйоном доларів США через вікно», — заявляла речниця ДБР Ольга Чиканова.



У родини знайшли нерухомість в Австрії, Іспанії, Туреччині. А на валютних рахунках виявили майже 2 мільйони 300 тисяч доларів. Тетяну Крупу тоді взяли під варту із заставою у понад 500 мільйонів гривень. Її син Олександр після скандалу звільнився з Пенсійного фонду.

Та виявляється, що тоді виявили ще не усі гроші родини. Напередодні НАБУ публікує інформацію про те, що експосадовиця Мін’юсту забула задекларувати понад пів мільйона доларів. З джерел ТСН стає відомо — це невістка тої самої Тетяни Крупи, дружина Олександра.

У теруправлінні юстиції Катерина Крупа працювала від 2014 року. Змінювалися посади, стала керівницею. Невістка Крупи звільнилася, але сама декларація за час роботи збереглася. Завдяки їй і стало відомо про незадекларовані гроші. За час же коли її свекруха — Тетяна Крупа була у СІЗО сума застави зменшилася від 500 мільйонів до 20. Вчора вона вийшла з-під варти. Але заставу ще не платила, має право, пояснюють її адвокати.

Чи вже приїхала на Хмельниччину пані Крупа адвокатка не говорить, не відповів, нагадаю, і син. У колишньому кабінеті Крупи — робітники. Там буде реабілітаційне відділення.

Нині від Хмельницької МСЕК і сліду не лишилося. Приміщення в якому працювала комісія наразі на ремонті, а кабінет самої Тетяна Крупи замурований.

Нині на цьому поверсі, але в кабінетах іншого коридору експертні команди. Ті, що прийшли після ліквідації МСЕК.

«Це були їхні штатні працівники в них в штаті, це окрема юридична особа і вони були лікарі-експерти. Тепер це клінічні лікарі, які щоденно гадають допомогу, працюють за своїм фахом», — каже т.в.о керівника Хмельницької обласної лікарні Наталя Федів.



Сподівається, що експертні команди прийматимуть справедливі рішення Юлія Швець із Шепетівки. Саме вона з іншими людьми розповідали, як їм відмовляли за керівництва Крупи в отриманні груп, які були дитинства.

Відтоді Юлія проходить обстеження, лікування. Каже, нині чекає чи все ж їй повернуть групу і пенсію в 3 тисячі гривень на місяць.

Водночас отримав продовження і скандал з отриманням інвалідностей прокурорами. За матеріалами ДБР судитимуть екскерівника Хмельницької обласної прокуратури.

Після цього, додають в ДБР, він оформив пенсію та встиг отримати понад мільйон гривень. За шахрайство у великих розмірах прокурору загрожує до 12 років за ґратами.

