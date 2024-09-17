"Нам не потрібна "сіра зона": президент Естонії висловився про членство України в НАТО

Алар Каріс переконаний – у НАТО є достатньо держав, які твердо стоятимуть на тому, що єдиним можливим майбутнім для України є членство в Альянсі.

Україна має стати членом НАТО та Євросоюзу після закінчення війни, адже Європі не потрібна "сіра зона", до якої ворог може вторгнутися знову.

Про це президент Естонії Алар Каріс сказав у ексклюзивному інтерв’ю з міжнародною оглядачкою ТСН Яною Слєсарчук.

"Аби Україна стала членом НАТО, звісно, треба, щоб спершу закінчилася війна. Але якщо подивитися на карту, немає жодної альтернативи – Україна має стати членом НАТО, членом Євросоюзу. На не потрібна "сіра зона", до якої ворог знову може вторгнутися рано чи пізно", – заявив Каріс.

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Він нагадав, що НАТО – це безпекова організація, і там готові до того, що "хтось захоче напасти на нас. Ми не нападаємо самі".

Президент Естонії відповів на запитання оглядачки про те, чи немає в нього відчуття, що членство України в Альянсі може бути винесене як питання переговорів з Росією.

"У нас були схожі обговорення, коли ми самі приєднувалися до НАТО, точніше перед тим. Тому нічого нового в цьому немає. Звісно, Росія зробить усе, аби цього не допустити, як вони робили це з нами. Але зараз навіть нейтральні країни, як Швеція, Фінляндія, раптово вступили до НАТО. І вони прийшли вже дуже добре підготовленими до того, щоб бути повноцінними членами Альянсу. Те є саме стосується і України. У військовому сенсі з цієї війни Україна вийде набагато сильнішою, ніж була до неї", – вважає Каріс.

Коментуючи те, чи не спробує хтось із західних партнерів змусити Україну відмовитися від євроатлантичної інтеграції задля зупинення війни, він сказав, що різних європейських лідерів можуть бути різні погляди.

"Лідери приходять і йдуть. Питання в тому, що насправді відбудеться, як ми насправді вчинимо", – зауважив естонський лідер.

Він також висловив упевненість, що в НАТО достатньо держав, які твердо стоятимуть на тому, що членство в Альянсі – це єдине можливе майбутнє для України.

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Нагадаємо, як заявив президент України Володимир Зеленський, держава повинна стати членом Євросоюзу та НАТО, адже "це дає неможливість повторення агресії Росії чи будь-кого".

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