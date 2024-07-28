“Нам не треба перемагати на полі бою”: військовий відповів, коли і як закінчиться війна в Україні

Я вважаю, що нам на полі бою не перемогти. Нам і не потрібно перемагати безпосередньо на полі бою. Нам достатньо тримати ситуацію стабільною.

Про це в ексклюзивному інтерв’ю TSN.ua розповів ексофіцер штабу штурмового батальйону бригади “Червона Калина” Микола Олійник.

“А от проводити якісь диверсії, знищити Кримський міст, отримати краще озброєння чи гарантії від партнерів, якісь домовленості — це те, що пришвидшить закінчення війни. Тому що ми всі маємо розуміти, що війна все одно закінчиться за столом переговорів якимось мирним договором. Питання — на яких умовах”, — каже військовий.

За його словами, задача України — зайти в ці переговори в сильній позиції.

“Щоб ми могли, якщо не диктувати умови, то хоча б відстоювати свої інтереси впевнено, аргументовано, маючи ряд сильних козирів в рукаві або знищений Кримський міст, може ще якісь диверсії, знищені НПЗ. Прогрес же є, якщо дивитися сухими цифрами”, — розповів Микола Олійник.

На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: НАМ НЕ ТРЕБА ПЕРЕМАГАТИ на полі бою! Треба мати “КОЗИРІ В РУКАВІ” НА ПЕРЕГОВОРАХ! Ексофіцер Олійник

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