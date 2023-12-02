“Нам не вистачає людей”: ексвійськовий заявив про проблеми з мобілізацією в Україні

Українській армії не вистачає людей, щоб проводити ротації тих, хто перебуває на передовій багато місяців. Щоб вирішити проблему, потрібно мати реєстр тих, хто може служити та план мобілізації — певну чергу, коли ці люди мають приходити до ТЦК СП.

Про це в ексклюзивному інтерв’ю ТСН.ua розповів військовий оглядач, майор запасу та ветеран російсько-української війни Олексій Гетьман.

“Нам потрібно мати реєстр людей, які можуть служити в армії. У яких немає певних обмежень по здоров’ю, які не займаються роботою, яка потрібна тут. Наприклад, людина працює інженером на атомній станції. Забрати його не можна, бо це критичний об’єкт. Треба, щоб ми точно знали, скільки в нас людей. На загал кажуть, що наш мобілізаційний ресурс до мільйона людей. Але це замало”, — розповів Олексій Гетьман.

За його словами, повний реєстр потрібен, щоб розуміти, скільки в нас людей, яких можна мобілізувати, що це за люди та де вони перебувають.

“Щоб був певний план мобілізації. Що ми в цьому місці стільки людей мобілізували і відправили на підготовку, в цьому місці стільки і так далі. Вони підготуються і замінять тих людей, які зараз в бою. Щоб можна було планувати. У нас з військкоматами незрозуміла ситуація, це поки не системно. Не можна сказати, що це якийсь провал, ми ж долучаємо, мобілізуємо людей. Але треба навести лад”, — каже Олексій Гетьман.

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