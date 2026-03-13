"Нам немає куди тебе забирати": на Запоріжжі онуки покинули бабусю під обстрілами КАБів

Валентина Михайлівна / © ТСН

Реклама

Запорізький напрямок став справжньою «кілзоною». Селища Таврійське та Зарічне, що за 10 кілометрів від лінії фронту, росіяни щодня засипають авіабомбами та випалюють FPV-дронами. Попри смертельну небезпеку, евакуаційні групи поліції та капеланів-волонтерів продовжують вивозити людей.

Під час чергового рейду, в якому побувала знімальна група ТСН, ворожі КАБи впали просто перед машинами рятувальників. Подробиці порятунку під вогнем — у репортажі Дар’ї Назарової.

Історія самотньої бабусі та Пушка

У Таврійському на порятунок чекала 73-річна пані Валентина. Після смерті доньки жінка залишилася зовсім сама. Найболючішим для неї став не ворожий обстріл, а байдужість рідних.

Реклама

Валентина Михайлівна, жителька Таврійського: «Дуже страшно. Я вже чотири дні чекаю, що мене хтось забере. Сусідів немає, всі виїхали. Онуки сказали: "Нам немає куди забирати тебе, у нас місця для тебе немає". А що мені робити?».

Старенька не хотіла покидати свого єдиного друга — маленького пса Пушка. Вранці вона нагодувала його зі словами: «Останній раз тебе годую», думаючи, що собака залишиться помирати в порожньому селі. Проте волонтери забрали Пушка з собою.

Влад Маховський, волонтер: «Не хотілося залишати його там одного, бо на нього чекала тільки смерть. Будемо десь влаштовувати цього хлопця».

Евакуація під вибухами: «прильоти» за лічені метри

Коли команда вирушила до сусіднього Зарічного, небо здригнулося від потужних вибухів. Просто перед евакуаційною колоною впало кілька КАБів. Три величезні гриби диму піднялися над селищем — росіяни поцілили в район місцевого магазину.

Реклама

Дар’я Назарова, кореспондентка ТСН: «Буквально щойно перед нами впали декілька керованих авіабомб. Пролунало три потужні вибухи. Ми мали їхати саме туди, де зараз бачимо дим. Зв’язок із людьми зник на кілька хвилин, але, на щастя, вони встигли заскочити у підвал».

Поліцейські кажуть: зараз на дорогах полюють не лише бомби, а й дрони-камікадзе. «Чуйка», рушниця та сіткомети — це те, що рятує життя евакуаційним командам у цій 10-кілометровій зоні смерті.

Евакуація із Запоріжжя: історія Тетяни

У Зарічному за день прилетіло шість авіабомб. 74-річна пані Тетяна тиждень не виходила з підвалу. Жінка каже, що серце болить від несправедливості:

«Я вже плакала-плакала… За що мені на старості таке? Кажуть, Бог є на світі, так чому ж він не карає отих?».

Реклама

Попри пекло, в селі залишаються ті, хто відмовляється їхати. Одні не хочуть лишати господарство, інші слідують за чоловіками, яким «жалко все бросать». Вони переховуються за правилом «двох стін» або у сирих погребах.

За цей виїзд вдалося врятувати 20 людей. Всіх доправили до Запоріжжя, де в транзитному центрі їм нададуть першу допомогу та шукатимуть нові домівки в безпечніших регіонах України.

