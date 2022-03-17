Нам потрібен альянс або з НАТО, або з країнами, які мають ядерну зброю - Данілов

Нам потрібен альянс або з НАТО, або з країнами, які мають ядерну зброю - Данілов

Секретар РНБО наголосив, що ядерна зброя – це є той запобіжник, на який ми можемо розраховувати.

Переважна більшість країн-членів НАТО Україні допомагає. Але нашій країні потрібен альянс або з НАТО, або з країнами, які мають ядерну зброю.

Про це заявив секретар РНБО Олексій Данілов у прямому ефірі спільного інформаційного марафону UAразом на українських телеканалах 17 березня .

"Я хочу звернути увагу на ту велику допомогу, яка після виступу президента України була надана Сполученими Штатами. Ця допомога вже найближчим часом буде надходити в Україну і це буде великою підмогою для наших військових, для наших людей, для наших хлопців і дівчат, які боронять країну", - зазначив він.

Відповідаючи на запитання, які будуть прийняті рішення країнами-членами Альянсу, Данілов сказав, що, на його думку, після того, як вони побачили на власні очі, що відбувається в Україні, рішення буде прийматися на користь нашої країни.

"Я в цьому більш ніж впевнений. Інших альянсів у світі на сьогоднішній день не існує. Інших альянсів із захисту, крім, умовно кажучи, НАТО, немає. Що буде після війни, давайте дивитися. Я прихильник того, щоб у нас був альянс або з НАТО, або з країнами, які на сьогоднішній день мають ядерну зброю. Ядерна зброя – це є той запобіжник, на який ми можемо розраховувати", - сказав Данілов.

Він нагадав, як свого часу Україна за безцінь віддала в 1984 році ядерну зброю.

"Ми мали розуміння, що нас за це мають захищати. Нам за це, у разі необхідності, мали б надати гарантії безпеки. А ми бачимо, що країна, яка підписала всі ці речі в 2014 році, все це порушила і за це, на превеликий жаль, не понесла жодної відповідальності", підсумував секретар РНБО.

Нагадаємо, радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк заявив, що на сьогодні НАТО не справляє враження на Кремль, тому українська влада хоче завершити війну з новою коаліцією, яка зупинить Росію, якщо та знову захоче на когось напасти.

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