Оголені фото та Mercedes з іменними знаками: у ДПСУ прокоментували розкішний відпочинок своєї речниці за кордоном

У ДПСУ заявили, що їм прикро, що у їхніх лавах під час війни "є ті хто, більше приділяє увагу виключно своєму особистому життю, водночас, м’яко кажучи, хизуючись ним".

Пресофіцерка Південного регіонального управління держприкордонслужби України Іванна Плантовська, яка на вихідних потрапила в гучний скандал, оприлюднивши свої пікантні фото, ймовірно, змінить свою посаду.

Це стало відомо, виходячи з коментаря речника Держприкордонслужби України Андрія Демченка для ТСН.ua.

"Я не вправі коментувати особисте життя військовослужбовців ДПСУ, це справа кожного. Проте можу зазначити, що відносно ситуації, яка останні кілька днів розгортається навколо нашої військовослужбовці з Одеси, у відомстві відразу відреагували на це, - повідомив нам Демченко. - Зокрема, будуть ухвалені рішення, що стосуватимуться подальшого проходження нею служби та виконання обов’язків за посадою. Рішення будуть в рамках норм законодавства. Окремо можу зазначити, нам дійсно прикро, що у час війни, коли більшість наших побратимів зі зброєю в руках боронять країну і гинуть за неї, в лавах ДПСУ є й ті хто, більше приділяє увагу виключно своєму особистому життю, при цьому, м’яко кажучи, хизуючись ним. До того ж, демонстрація якого, суперечить моральним нормам, які є неприйнятними під час війни. Все буде по справедливості".

Скандал навколо розкішного відпочинку пресофіцерки

Нагадаємо, пресофіцерка Південного регіонального управління держприкордонслужби України Іванна Плантовська потрапила у скандал. Жінка відпочивала та хизувалася розкішним життям під час війни. Зокрема, Іванна показувала гарні фото з Парижа на тлі Ейфелевої вежі, а також кадри з курортів, що призвело до бурхливого обговорення в соцмережах.

Після того, як на пресофіцерку звернули увагу в Мережі, вона оперативно закрила свій профіль у Facebook та tiktok.

Читайте також: