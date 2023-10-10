"Нам треба закінчити цю війну": що відомо про легендарного комбата "Бібу", який помер на Донбасі

На Донбасі під час виконання бойового завдання зупинилось серце легендарного комбата, кіборга Віталія Баранова на псевдо "Біба". Він пройшов Донецький аеропорт, а під час повномасштабного вторгнення росіян - знову боронив рідну Київщину. Далі був південь і Донбас.

Про це йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН Мар'яни Бухан.

Віталій Баранов на позивний "Біба" - легендарний кіборг і улюбленець журналістів. Про себе завжди жартував: "я - сапер, який чомусь опинився серед десантників".

Його 90-ий батальйон взимку 2014 і на початку 2015 років був одним з підрозділів, що намагалися втримати Донецький аеропорт. Коли командира 90-го батальйону взяли в полон, саме "Біба" став на його місце. Він керував побратимами, підіймав їхній бойовий дух, жартував.

А ще "Біба" рятував на передовій кошенят і песиків. Одну із кішок він подарував кореспондентці ТСН Наталії Нагорній і господиня разом із твариною відвідували його у госпіталі.

Віталій Баранов з кішкою

Всі роки умовного перемир'я на Донбасі, "Біба постійно опікувався своїми побратимами і родинами тих, хто з поля бою не повернувся. На всіх маршах Нескорених Віталій Баранов завжди очолював колону свого рідного 90-го батальйону. І завжди їхня коробочка йшла середмістям столиці, ніби одна дружня родина.



24 лютого 2022 року "Біба", як боєць ТРО взяв в руки зброю і пішов боронити вже рідну Київщину. Його родина тим часом залишилась в окупації. Він дуже хвилювався за свою дружину, до якою з обшуками кілька разів приходили окупанти.



Після деокупації Київщини, Віталій Баранов вдома не залишився. Його батальйон восени минулого року опинився на позиціях на півдні країни. Далі Бібу перекинули на Донеччину. Біля Соледару серце кіборга не витримало. Віталій Баранов помер. Йому було 56 років і він мріяв побачити вільну Україну.



"Якби вона не набридла, нам треба закінчити цю війну, щоб наші діти, онуки жили в іншій країні", - говорив легендарний комбат.

Прощатимуться з "Бібою" в його рідній Катюжанці на Київщині цієї середи, 11 жовтня.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Смерть легендарного воїна. Яким запам'ятають кіборга "Бібу"

Нагадаємо, Віталій Баранов помер 8 жовтня на Донеччині.

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