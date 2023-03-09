Намагалась жартувати поки чекала на допомогу: врятована з-під завалів в Запоріжжі дівчина пригадала, що пережила

Коли росіяни вдарили ракетою С-300 по п’ятиповерхівці у Запоріжжі в ніч проти 2 березня, Катерина Мельник дивом вціліла. Її селфі з-під завалів облетіли чи не весь світ і стали символом трагедії. Дівчина у пастці з понівечених плит кілька годин чекала порятунку. За тиждень після трагедії вона прийшла подякувати своїм рятівникам, які весь час, доки тривав розбір, підтримували її і врешті дістали з-під завалів, йдеться в ТСН.

Кілька годин під завалами, обіймаючи кота, вона чекала на своїх рятівників. “Мене запитували: тебе є що до голови прикласти? Ну, хібащо Кирпич. Я намагалась жартувати. Думаю, ну що ще я можу в цій ситуації зробити”, - каже Катя.

Дівчина спала, коли росіяни вдарили з С-300 по її багатоповерхівці. Вона встигла вибігти в коридор, коли оселя завалилася. “Я не уявляла, як ви до мене зможете дістатися. Я дивлюся в один бік - там плити. Там, де стояло ліжко, там лежить плита з верхнього поверху. Перед собою дивлюсь - там плити. Плюс я ще бачу свій кухонний венчик. Думаю, ну, непогано”, - пригадує дівчина.

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Дві бригади одразу з двох напрямків намагалися дістатися Катерини. “Одна зверху, але вона не змогла дістатися, тому що там було дуже багато уламків, бетонних плит. А команда зі мною, ми знизу під цими плитами. Антон робив підкоп, ми допомагали”, - розповідає начальник другої державної пожежно-рятувальної частини Павло Бузовський.

Рятувальники вручну створили в руїнах коридор, аби дістатись Катерини. Відео порятунку стало вірисним у Мережі. Дівчині неабияк пощастило, кажуть рятувальники. Епіцентр вибуху від її квартири був поруч. “В купі залишків будівлі ,дуже багато було й залишків ракети. Ти оце все гребеш і розумієш, що епіцентр був дуже поруч. Каті дуже пощастило, що плита упала і таким чином, може, захистила навіть”, - переконує начальник караулу пожежної частини Антон Заболотний.

Хоча від її оселі не лишилося геть нічого, Катерина радіє, що жива. Дякує своїм рятівникам, що робили усе, аби витягнути її з-під уламків будинку. Тепер, каже, у неї ще один день народження - 2 березня.

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