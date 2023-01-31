Нижча ціна, чужі документи та завдаток: у Львові скаржаться на безліч квартирних шахраїв

Незважаючи на війну, в Україні кількість шахрайств становить десятки тисяч на місяць. Наприклад, в звіті Офіса генпрокурора за грудень минулого року повідомляється, що правоохоронцями було обліковано більше 32 тисяч таких правопорушень. Останнім часом одним з найпоширеніших шахрайств в лідерах залишаються афери з орендою житла в тих регіонах, куди приїхали тисячі переселенців. Наприклад, Львів.

Про те, як діють шахраї, "пропонуючи" квартиру у Львові – в коментарі для ТСН.ua розповів мешканець, який двічі вираховував, що житло часто пропонують саме аферисти.

"Шукаючи квартиру для оренди, я впевнився, що шахраї, автори об’яв, часто презентують себе під виглядом власників, - розповідає Олександр. - Зазвичай вони вимагають завдаток, мотивуючи це тим, що знаходяться поза межами Львова та їм потрібна впевненість в тому, що ти будеш орендувати. В моєму досвіду оренди було два випадки, коли мене намагались ошукати, але я, на щастя, не потрапив на цей гачок. В першому випадку прохали завдаток, але жодного документа не показали. В другому випадку епопея розтягнулась на два дні. Автор об’яви пропонував в оренду однокімнатну квартиру за 7 тисяч гривень на вулиці Княгині Ольги – достатньо зручна локація. Зазвичай оренда такої квартири – це 10-12 тисяч гривень на місяць. Виявилось, що шахраї надсилають потенційним орендарям фото та паспортні дані своєї колишньої жертви. В соцмережі я знайшов того чоловіка, від імені якого здавали житло. Так я узнав, що свого часу шахраї отримали від нього завдаток та фото паспорта. Звісно, що ніяких грошей я не платив, а подав заяву до поліції".

Чоловік поділився з ТСН.ua скрін-копіями переписки з аферистами.

Скрін оренда житла Львів

З переписки стає зрозуміло, що аферисти часто кажуть, що не мають часу на роздуми

Скрін оренда житла

Своє чергою, в поліції Львівської області нам повідомили, що станом на зараз не фіксують збільшення шахрайств, пов’язаних з орендою житлової нерухомості.

Читайте також: