Намагалися викликати вогонь у відповідь: Данілов пояснив мету провокацій на Донбасі

Росія чекала на потужну військову відповідь з боку України, щоб мати привід для звинувачень.

Здійснені проросійськими бойовиками у четвер, 17 лютого, обстріли на Донбасі, від яких постраждали дитячий садок та школа, були свідомими провокаціями з боку Російської Федерації, яка чекала потужної збройної відповіді з боку України.

Про це за заявив секретар РНБО Олексій Данілов під час прямого ефіру ток-шоу "Право на владу" на 1+1.

За його словами, провокації з боку РФ спостерігаються постійно, але сьогодні вони були особливо зухвалими.

“Сьогодні це була масована провокація. Яка мета? Щоб ми почали військовим шляхом відповідати потужно, для того, щоб нас звинуватити, нібито ми причетні до того, що б вони хотіли, щоб розгорнулося на нашій території”, - пояснив Данілов.

Водночас секретар РНБО запевнив, що відповідь України буде стриманою.

“Ми маємо бути стриманими, ні в якому разі не вестися ні на які провокації”, - сказав він.

Нагадаємо, у Станиці Луганській у четвер, 17 лютого, проросійські бойовики із важкого озброєння влучили у житловий будинок на вулиці Магістральній,8. Через це у приміщенні спалахнула пожежа.

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