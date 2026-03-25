"Намагаються влаштувати вогняний марафон": Жданов назвав, коли Росія може завдати масованого удару

Військовий експерт Олег Жданов / © ТСН

Росія може намагатися підтримувати інтенсивність масованих атак по Україні з інтервалом приблизно раз на тиждень. Темп ударів залежить від наявності комплектувальних та можливостей виробництва озброєння в країні-агресорці.

Про це в коментарі сайту ТСН.ua розповів військовий експерт Олег Жданов.

За його словами, ворог здатен здійснювати масштабні атаки регулярно, якщо має достатні ресурси для підготовки нових ракет і дронів.

«Я думаю, що раз на тиждень точно вони можуть такий наліт нам влаштовувати», — сказав Олег Жданов.

Експерт пояснив, що можливості Росії напряму залежать від постачання необхідних компонентів з-за кордону, адже повністю замістити імпорт їй не вдалося.

«Тому що вони ж імпортозаміщення так і не зробили, і вони залежать від і західних партнерів, і азіатських партнерів, той самий Китай», — пояснює Олег Жданов.

Водночас, за його словами, окупанти можуть намагатися утримувати інтенсивність атак протягом одного-двох тижнів поспіль, накопичуючи ресурси між ударами.

«Але бачимо, що накопичення і такий темп 7-14 днів вони можуть тримати. Тим більше, що зараз, дивіться, перерва була доволі велика, ми очікували на вихідні, а вони зараз розтягнули і намагаються влаштувати такий марафон в плані вогневого впливу на нашу країну», — зазначив Олег Жданов.

Нагадаємо, 24 березня Росія завдала масованого удару по низці обласних центрів заходу та центру країни — Львову, Івано-Франківську, Тернополю, Вінниці, Житомиру.