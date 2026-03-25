- Дата публікації
-
- Категорія
- Ексклюзив ТСН
- Кількість переглядів
- 295
- Час на прочитання
- 2 хв
"Намагаються влаштувати вогняний марафон": Жданов назвав, коли Росія може завдати масованого удару
Коли Росія може завдати наступного ракетного удару по Україні та який темп може тримати.
Росія може намагатися підтримувати інтенсивність масованих атак по Україні з інтервалом приблизно раз на тиждень. Темп ударів залежить від наявності комплектувальних та можливостей виробництва озброєння в країні-агресорці.
Про це в коментарі сайту ТСН.ua розповів військовий експерт Олег Жданов.
За його словами, ворог здатен здійснювати масштабні атаки регулярно, якщо має достатні ресурси для підготовки нових ракет і дронів.
«Я думаю, що раз на тиждень точно вони можуть такий наліт нам влаштовувати», — сказав Олег Жданов.
Експерт пояснив, що можливості Росії напряму залежать від постачання необхідних компонентів з-за кордону, адже повністю замістити імпорт їй не вдалося.
«Тому що вони ж імпортозаміщення так і не зробили, і вони залежать від і західних партнерів, і азіатських партнерів, той самий Китай», — пояснює Олег Жданов.
Водночас, за його словами, окупанти можуть намагатися утримувати інтенсивність атак протягом одного-двох тижнів поспіль, накопичуючи ресурси між ударами.
«Але бачимо, що накопичення і такий темп 7-14 днів вони можуть тримати. Тим більше, що зараз, дивіться, перерва була доволі велика, ми очікували на вихідні, а вони зараз розтягнули і намагаються влаштувати такий марафон в плані вогневого впливу на нашу країну», — зазначив Олег Жданов.
Нагадаємо, 24 березня Росія завдала масованого удару по низці обласних центрів заходу та центру країни — Львову, Івано-Франківську, Тернополю, Вінниці, Житомиру.