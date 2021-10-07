Намалювали план втечі і побудували халабуду з припасами: школярі з-під Києва приховують причину спланованого зникнення

Коли почули, що їх шукають, школярі покинули власноруч облаштовану засідку, і кинулися навтьоки через кукурудзу.

На Київщині всю ніч шукали трьох 12-річних хлопчиків, які пішли з уроків напередодні вранці й не повернулися додому. Вони утекли зі школи до лісу, облаштували там схованку і до ранку блукали кукурудзяним полем. На пошуки семикласників кинулися батьки, поліцейські, спецпризначенці, кінологи, односельці та мисливці з тепловізорами, і таки знайшли.

Про це в сюжеті ТСН.16.45.

Вчора просто під час уроків троє школярів Буртівської загальноосвітньої школи вирішили з нею утекти і нікому про це не сказали.

Директор Людмила Олександрівна першою і повідомила поліції - двоє 12-річних і один 11-річний хлопчиків зникли. «Рюкзаки, сумки залишили в класі», - каже директорка.

Також читайте Лежав знесилений під опалим листям: під Вінницею зниклого чоловіка розшукали у саморобній копанці

В цих рюкзаках, поліція знаходить і першу зачіпку - план втечі - до дрібниць продуманий і намальований у шкільному зошиті. Саме завдяки цьому з лісу розпочинають пошуки. На допомогу батькам, вчителям і правоохоронцям підключаються ще очевидці, кінологи та мисливці. В оазисі посеред лісу без чагарника близько другої ночі спецпризначенці натрапляють на схованку.

«Мотузки - тато впізнав що їхні, кружки, ягоди, сірники. Водою запаслися. Халабуда, що можна фільм знімати. Коли знайшли це місце вогню не було, але тліло, і ми зрозуміли, що вони поруч», - розповідають спецпризначенці.

Коли почули, що їх шукають, школярі покинули власноруч облаштовану засідку, і кинулися навтьоки через кукурудзу.

Новини України: навіщо троє школярів утекли зі школи до лісу

Директорка Людмила Олександрівна гукала хлопців. «Я говорила, там як до неба кукурудзи, запевняла, що все буде нормально. Сварити не будуть, лише вийдіть», - розповідає жінка.

І от після численних криків у гучномовець троє утікачів виходять до машин правоохоронців. «Я їх обійняла і вони кажуть, що ми вийшли на ваш голос», - додає директорка.

Усіх зігріли і повернули додому - один з хлопчиків живе в інтернаті, мама другого - спілкуватися із журналістами відмовляється. Мама третього – каже, чому пішли до лісу, син розповідати їй не хоче. Досі наляканий він виходити з дому не хоче.

«Плаче, спить і плаче. Він взагалі: «Мама, відчепись від мене . Я говорити не хочу». Вони не подумали про наслідки, що може бути», - твердить жінка.

Читайте також:

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання