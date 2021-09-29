Напад на дівчину в Рівному: що робити в разі небезпеки людям з вадами слуху та мовлення

Напад на дівчину в Рівному: що робити в разі небезпеки людям з вадами слуху та мовлення

Напад у Рівному на дівчину з вадами слуху загострив проблему людей, які погано чують або говорять.

У Рівному невідомий накинувся з ножем на дівчину з вадами слуху. 20-річній Тетяні зловмисник проштрикнув живіт й одразу втік. Вона не чула його кроків і не могла покликати на допомогу.

Чому так учинив і хто це був – потерпіла й гадки не має. Як дівчині вдалося повідомити, що вона посеред вулиці поранена? І що робити в разі небезпеки людям із проблемами слуху та мовлення?

Про це йдеться 29 вересня у сюжеті ТСН.19:30.

На лікарняному ліжку з ножовим пораненням летить 20-річна Таня. Поруч її підтримує найкраща подруга Катя. У дівчат — порушення слуху та мовлення. Таня жестами розповідає, як на неї напав невідомий. Як усе сталося — допомогти переповісти поспішає сурдоперекладачка пані Неля.

Незнайомець слідкував за нею біля магазину, але раптом зник і вона спокійно пішла. Як раптом ззаду на неї напав чоловік. Схопив за плече, розвернув та вдарив у живіт ножем. Якби, каже, хоч гроші забрав чи телефон, а то нічого ж не взяв, а просто втік.

З останніх сил Тетяна зателефонувала по відеозв’язку знайомому, що розуміє мову жестів. Той і викликав "швидку". Добре, що Таня швидко зорієнтувалась і зателефонувала товаришу, кажуть у Товаристві глухих.

Новини України: у Рівному невідомий накинувся з ножем на дівчину з вадами слуху

"У нас багато людей з порушеннями слуху, глухі, для яких основною формою спілкування є жестова мова. У випадку небезпеки вони губляться", — розповідає перша заступниця очільника Товариства глухих.

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У разі небезпеки люди з порушенням слуху та мовлення можуть зв’язатися з перекладачами, які чергують цілодобово. Утім усе одно це забирає час. Та поліцію про злочин можна сповістити за секунди.

"Якби ця дівчинка мала на своєму смартфоні встановлений додаток, вона б з легкістю протягом декількох секунд здійснила виклик поліції", — розповідає представник Миколаївської поліції Віталій Кізілов.

Поліцейський показує, як додатком користуватися. Людині достатньо протягом 3 секунд притримати кнопку для екстреного виклику. І тоді в диспетчерській поліції області, де стався злочин, уже фіксують виклик з автоматичною геолокацією заявника. Це допоможе за гарячими слідами встановити зловмисника.

Нападника ж на Таню правоохоронці ще шукають і просять допомогти рівнян, що могли бути свідками.

Нагадаємо, 31 серпня у Рівному двоє братів-близнюків підстерегли і напали з ножем на жінку. Один із них завдав їй кілька ножових поранень у спину. Після цього зловмисники втекли, а постраждалу госпіталізували.

У поліції кажуть, що хлопці дивилися заборонені фільми, де присутня жорстокість, і хотіли щось схоже випробувати самі.

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