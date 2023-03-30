Напад на Польщу та країни Балтії: російська аналітикиня пояснила, чи "витягне" РФ війну на 2 фронти

На її думку, напад армії РФ на Польщу чи країни Балтії неможливий через те, що у Росії на це немає сил.

Пропагандист Соловйов волає про необхідність знищення Польщі Росією, буцімто поляки — "не брати росіян як українці", і їх можна не шкодувати. А все, що говорять з федеральних російських каналів — трансляція з Кремля за методичкою.

Американсько-російський історик Юрій Фельштинський говорив, що якщо Захід не зробить превентивні кроки, Росія може вдарити по Польщі і Литві не пізніше вересня цього року. Російська політична аналітикиня Ольга Курносова розповіла, як вона ставиться до такого сценарію. Про це вона сказала в ексклюзивному інтерв’ю ТСН.ua.

На її думку, напад армії РФ на Польщу чи країни Балтії неможливий просто через те, що у Росії на це немає сил.

"На два фронти вони точно не можуть воювати, у них з одним фронтом не виходить так, як вони хочуть. Я не думаю, що Польща настільки беззуба, що так легко тут буде щось робити. До того ж, країни Балтики і Польща — це країни НАТО. Хіба може Росія зараз піти на відкрите військове зіткнення з країнами НАТО? Звісно ні. Це все "страшилки" і дивно, що вони лунають не тільки від Кремля, але й від деяких аналітиків", — каже Курносова.

Аналітикиня закликала не допомагати Кремлю всіх залякувати. А ставитися до реальних можливостей серйозно.

"А реальних можливостей сьогодні немає ні в живій силі, ні тим більше у техніці. Найсерйозніші проблеми в Росії зараз з озброєнням — танками, гарматами, снарядами. Всього цього, безумовно, не вистачає. Тому про війну на два фронти не йдеться", — підсумувала вона.