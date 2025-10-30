Напад на ТЦК в Одесі: що відомо про бус, який перевернули, і хто постраждав

В Одесі напали на військових ТЦК / © Цензор.нет

Реклама

Стали відомі подробиці конфлікту із перекиданням бусика ТЦК та жбурляння у нього шин, який стався в Одесі та який був зафільмований, після чого відповідне відео з’явилося у соцмережах. За даними автора відео, інцидент стався біля відомого ринку «7 кілометр».

За даними джерел ТСН.ua у Силах оборони, бусик, який перекидають цивільні особи, дійсно є транспортом військовослужбовців ТЦК.

«Військовослужбовці приїхали для того, щоб робити заходи оповіщення та перевіряти документи. Натомість група цивільних осіб почали поводити себе агресивно та перекинули цей транспорт. Серед військовослужбовців є постраждалі, вони проходять обстеження у лікувальних закладах. Розцінюємо це як провокацію з боку цивільних осіб. Згодом буде офіційний коментар щодо цього», — повідомили нам джерела у Силах оборони.

Реклама

За версією військових, підстав для конфлікту з боку ТЦК не було.

«Примусових заходів не проводилось. Тепер завдання поліції з’ясувати, з якою метою і хто це вчинив. Не виключено, що цивільні побачили бусик та вирішили його перевернути, мовляв, давайте покажемо, які ми круті», — стверджують військовослужбовці.

В ГУНП Одеській області цей інцидент поки не коментували.

Нагадаємо, в Одесі 27 жовтня поліцейський у стані алкогольного сп’яніння погрожував зброєю працівникам територіального центру комплектування та соціальної підтримки.