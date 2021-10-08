Напад на жінку в потягу "Маріуполь-Київ": Анастасія Лугова отримала компенсацію від "Укрзалізниці"

Напад на жінку в потягу "Маріуполь-Київ": Анастасія Лугова отримала компенсацію від "Укрзалізниці"

Жінка досі лікується і відвідує психолога.

Анастасія Лугова, яку ще влітку минулого року жорстоко побив і ледь не зґвалтував п'яний пасажир у потягу "Київ – Маріуполь", отримає 100 тисяч моральної компенсації від "Укрзалізниці".

Таке рішення суду, розповіли у "Сніданку з 1+1".

За словами жінки, рішенням суду не задоволена. Вона просила компенсацію в розмірі 500 тисяч за двох: за себе та маленького сина, який був свідком нападу.

"Ще досі я відвідую остеопата, бо в мене є порушення хрящів шиї. Зміщення від удару сталося. Досі проходжу лікування, бо є ще ґулі на лобі. Крім того, треба вставити брекети. Також працюю з психологами", - розповіла потерпіла.

Анастасія Лугова, яку рік тому побили в поїзді "Маріуполь-Київ", досі судиться з "Укрзалізницею"

Нагадаємо, нападником виявився безквитковий пасажир Віталій Рудзько. Він намагався згвалтувати Анастасію й побив жінку на очах її 6-річного сина. Сталося це в купе потяга. Після прибуття на вокзал чоловіка затримали. Навесні цього року він помер у СІЗО. Жодної компенсації від нього отримати так і не вдалося. Після цього суд закрив кримінальне провадження у справі.

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