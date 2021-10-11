Напад на журналістів "Схем": голові "Укрексімбанку" Мецгеру обрали запобіжний захід

Під нічним домашнім арештом відсторонений голова правління "Укрексімбанку" Євген Мецгер сидітиме два місяці.

Сьогодні, 11 жовтня, Голосіївський районний суд Києва обрав голові "Укрексімбанку" Євгену Мецгеру, підозрюваному у перешкоджанні законній професійній діяльності журналістів та незаконному утриманні людей, запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту.

Про це з суду повідомляє журналіст ТСН.

Під нічним домашнім арештом відсторонений голова правління "Укрексімбанку" Євген Мецгер сидітиме два місяці. Зазначимо, Голосіївський райсуд Києва частково задовольнив клопотання прокурора. Сторона обвинувачення просила відправити Мецгера під цілодобовий домашній арешт, проте суд призначив нічний.

Мецгер не може покидати своє місце проживання з 22.00 до 6.00.

До слова, запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту обрали і речнику банку Володимиру Пікалову. Їм обом інкримінують перешкоджання законній професійній діяльності журналістів та незаконне позбавлення волі або викрадення людини. Також суд сьогодні планує обрати запобіжний захід третьому фігуранту справи, який в банку займається питаннями безпеки. Обвинувачення просить обрати йому запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання. Йдеться про директора департаменту банківської безпеки "Укрексімбанку" Ігоря Тельбізова, якому 8 жовтня вручили підозру.

Нагадаємо, тиждень тому під час інтерв’ю голови правління "Укрексімбанку" Євгена Мецгера журналістам програми "Схеми" стався інцидент: банкіру не сподобалось запитання журналістів, і він наказав своїм підлеглим забрати у них апаратуру та стерти частину інтерв’ю, яка вже була записана. До того ж, журналістів силоміць годину утримували в кабінеті голови правління банку.

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