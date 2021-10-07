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Напад на журналістів "Схем": як можуть покарати фігурантів скандалу

Напад на журналістів "Схем": як можуть покарати фігурантів скандалу

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Напад на журналістів "Схем": як можуть покарати фігурантів скандалу

Журналісти домагатимуться реального покарання для Євгена Мецгера

Напад на журналістів в офісі державного "Укрексімбанку": голова правління Євген Мецгер тимчасово склав повноваження після того, як "Радіо Свобода" вдалося відновити відео, яке за вказівкою банкіра знищила його служба безпеки. Інцидент стався напередодні, під час запису офіційно домовленого інтерв’ю з Мецгером. Голові правління банку не сподобалось одне з запитань, він розпорядився камери забрати, відеоматеріал знищити. Водночас до оператора застосували фізичну силу, а знімальну групу на годину заблокували в офісі голови правління банку. Але фахівцям вдалося цей відеоматеріал відновити.

Про це йдеться 6 жовтня у сюжеті ТСН.19:30.

Це було офіційно домовлене інтерв'ю. Коли голові правління банку Євгену Мецгеру не сподобалось запитання про можливу співпрацю банку з терористами "ЛДНР", він наказує зупинити запис.

"Я вам не даю согласия на запись – давай, забирай камеру к чертоввой матери. О**ели", — заявляв посадовець.

Охорона відбирає камери. До оператора застосовують фізичну силу. Покинути офіс банку знімальна група не може: їх просто не випускають з приміщення. Відеозапис голова правління "Укрексімбанку" наказує знищити. І його знищили. У банку заявили, що журналісти, мовляв, працювали непрофесійно. І додали, що піти з банку знімальній групі ніхто не заважав.

Утім, видалений представниками банку матеріал журналістам вдалося відновити. Фахівець цифрових технологій пояснює, під час простого знищення даних вони насправді з носія не зникають і, маючи відповідні навички, їх можна відновити.

Новини України: голова правління "Укрексімбанку" склав повноваження

Новини України: голова правління "Укрексімбанку" склав повноваження

"Можна згадати шпигунські історії, як потрібно кидати в кислоту. Тому що зламати теж можна по-різному і відновити — все залежить від зусиль, фахівців і обладнання. Давайте не будемо давати поради таким "товаришам", як їм потрібно правильно це стирати, нехай вчаться самі, якщо їм це потрібно", — зазначає керівник управління ІТ каналу 1+1 Євген Рижков.

Коли відео стало публічним, на скандал одразу відреагували в посольстві США і Великої Британії. Занепокоєння безпекою журналістів висловили і в Євросоюзі. А в Офісі президента заявили про необхідність відсторонення голови "Укрексімбанку". Втім уже за годину після цього сам Євген Мецгер заявив: відстороняється від роботи на час розслідування.

Адвокат "Радіо свобода" каже, що жодного примирення в цій ситуації бути не може. Журналісти домагатимуться реального покарання. З такою ж вимогою під головним офісом "Укрексімбанку" зібралися кілька десятків кореспондентів різних видань. Вони переконані — голову банку мають не просто усунути з посади, а й притягнути до кримінальної відповідальності. Завітали до банку і правоохоронці — голосіївські поліція та прокурори. Кілька годин вони шукали фігурантів скандалу.

Наразі правоохоронці планують оголосити підозру двом особам за статтею перешкоджання законній діяльності журналістів. Вона передбачає штраф або обмеження волі на три роки.

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