Напад Росії на НАТО: в Альянсі готові до непередбачуваних сценаріїв – амбасадорка США при НАТО

Заяви Трампа, які заохочують до нападу на союзників США по НАТО, ставлять під загрозу військовослужбовців Альянсу.

Північноатлантичний альянс готовий до будь-яких непередбачуваних сценаріїв щодо ризику атаки Росії країн-членів Альянсу.

Про це на брифінгу заявила амбасадорка США при НАТО Джуліан Сміт, відповідаючи на питання кореспондентки ТСН.ua про те, чи пов’язані заяви європейських політичних та військових високопосадовців про ризик нападу Росії на країни-члени НАТО вже за кілька років із високою ймовірністю програшу України у війні з Росією.

За словами Джуліан Сміт, відтоді, як Росія вирішила вторгнутися до України та розпочати неспровоковану агресивну війну, НАТО зробила цілий ряд кроків для посилення власного стримування та оборони.

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"Ми одразу побачили, що не лише США, а й багато європейських союзників перекидають війська до Східної Європи для зміцнення та посилення Східного флангу НАТО. Ми також бачили, як Альянс створив 4 нові багатонаціональні батальйони на східному фланзі НАТО та зміцнив цілу низку стратегій, включаючи посилення нашої кібербезпеки, щоб підготуватися до використання Росією будь-якої гібридної тактики проти союзників по НАТО або проти території НАТО", - зазначила Джуліан Сміт.

Тому, за її словами, Альянс у режимі реального часу готується до всіх непередбачуваних сценаріїв, - Росія залишається фокусом номер один НАТО - основною загрозою, з якою ми стикаємося, тут, всередині Альянсу, на додаток до загрози тероризму.

Також амбасадорка США при НАТО зазначила, що скандальні заяви Дональда Трампа (який, швидше за все, буде номінований кандидатом у президенти від Республіканської партії на виборах у листопаді цього року – ред.) щодо спонукання Росії атакувати членів Альянсу за часів його президентства, якщо ті не збільшать свої оборонні витрати, піддає небезпеці солдатів союзників, та є відверто безвідповідальними.

Крім цього, Джуліан Сміт висловила впевненість, що, слідом за Сенатом, Палата представників остаточно схвалить пакет допомоги Україні на понад $60 млрд.

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"Я все ще переконана, що Конгрес невдовзі схвалить ще один пакет допомоги в міру того, як ми наблизимося до двох років війни Росії проти України. Важливо, щоб усі ми пам’ятали, що поставлено на карту. Якщо Росії вдасться завоювати Україну, безсумнівно, європейська та трансатлантична безпека опиниться під загрозою", – підкреслила Джуліан Сміт.

При цьому, амбасадорка негативно відповіла на можливість отримання Україною вже на ювілейному Вашингтонському саміті НАТО політичного запрошення вступити до Альянсу.

"Що стосується саміту цього літа, я не очікую, що на цьому етапі Альянс надішле запрошення. Натомість союзники зможуть дати сигнал, що Альянс продовжує наближатися до України, і що ми робимо конкретні кроки, щоб бути мостом між тим, де ми є зараз, і повноправним членством. Ми дуже сподіваємося, що президент Зеленський зможе приєднатися до нас особисто", - додала амбасадорка.

Нагадаємо, у вівторок на світанку, 13 лютого, Сенат США таки ухвалив об’єднаний пакет допомоги для України на понад $60 млрд, а також для Ізраїлю та Тайваню. Дебати тривали до п’ятої ранку та чотири місяці загалом. Причому цей законопроєкт проголосували окремо від проблемного питання мексиканського кордону, на чому наполягали республіканці й особисто Дональд Трамп, який, швидше за все, буде номінований кандидатом у президенти на виборах у листопаді від Республіканської партії.

Група з 22 республіканців на чолі з лідером меншості в Сенаті Мітчем Макконнеллом проголосувала переважною більшістю з демократами за ухвалення цього законопроєкту, пішовши таким чином проти Трампа. Проте шанси на проходження цим пакетом Палати представників, де спікером є трампіст Майк Джонсон, дуже сумнівні.

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