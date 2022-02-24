Напад Росії на Україну: в яких містах лунають вибухи і постріли

Напад Росії на Україну: в яких містах лунають вибухи і постріли

Росія завдала ударів по Україні, вибухи лунають в населених мирними жителями містах та селах.

В ніч проти 24 лютого в багатьох містах України було чутно вибухи. Росія завдала ударів по українській інфраструктурі та по прикордонниках. Президент РФ Володимир Путін оголосив про "спеціальну військову операцію". Під ранок Україна закрила небо для польотів, на території нашої країни вводять воєнний стан.

В Борисполі, який за 35 км на південний схід від Києва, пролунали постріли. За словами мера міста Володимира Борисенка, це спрацювала українська протиповітряна оборона по невідомому літальному апарату, скоріш за все безпілотнику. Вибухи було чутно і в Броварах та прилеглих містах. У різних районах Києва вранці почала лунати сирена тривоги.

Згідно з джерелами "Інтерфакс-Україна" в Міноборони, знищено склад ракетно-артилерійського озброєння у Харкові, а в Миколаєві - сильні пожежі. У Чугуєві обстріляли військовий аеропорт.

Повідомляється також про початок проведення десантної операції силами Чорноморського флоту в Азовському морі та Одесі.

На Чернігівщині зафіксовані удари з ворожого безпілотника. В облдержадміністрації кажуть, що є факт скидування вибухових пристроїв з безпілотного об’єкту в районі Дніпровського полку застави. Крім того, міський голова Ніжина Олександр Кодола розповів, що у його місті ракетним ударом зруйновано пункт управління Ніжинським аеродромом.

У Херсоні місцеві пишуть у соцмережах, що від самого ранку чують звуки вибухів.

У МВС повідомили, що близько 5:00 години державний кордон України на ділянці з Російською Федерацією та Республікою Білорусь піддався атаці з боку російських військ, що підтримуються Білоруссю.

Атаки на прикордонні підрозділи, прикордонні наряди та пункти пропуску відбуваються з застосуванням артилерії, важкої техніки та стрілецької зброї. Це відбувається в межах Луганської, Сумської, Харківської, Чернігівської та Житомирської областей. Крім того, атака відбувається з ТОТ АР Крим.

Також фіксується робота диверсійно-розвідувальних груп противника. В залежності від ситуацій на ділянках кордону прикордонники разом зі Збройними Силами України та Національною гвардією України ведуть вогонь по ворогу.

На Добасі керівництво терористичної "ДНР" заявили про обстріли українських позиціях по всіх лініях зіткнення. З Луганщини евакуйовують мирних жителів.

За даними ДСНС України, ворог обстріляв аеродром у Луцьку (травмовано 1 працівника ДСНС)

Сталось загорання на військових складах с. Радушинці Полтавської області, с. Розсошків Черкаської області.

Обстріляно військову частину у с. Кам'янка Бузька Львівської області.

С. Івниця Житомирської області – влучання снаряду на територію військового складу.

В Івано-Франківську снаряд влучив у військову частину.

Про вибухи і обстріли заявляють все більше українських міст. В МВС закликають зберігати спокій. Ударів по житлових будинках та цивільній інфраструктурі не очікується.