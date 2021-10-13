Напад у столичному ботсаду на жінку з дитиною: стали відомі подробиці

Закривавленій жінці першу допомогу надав перехожий, а вже потім долучилися працівники ботсаду.

Кілька ударів биткою по голові від незнайомця дістала жінка, що гуляла в столичному ботсаду імені Гришка. Це сталося вранці, в частині парку, віддаленій від пунктів охорони. Закривавленій жінці першу допомогу надав перехожий, а вже потім долучилися працівники ботсаду.

Що стало мотивом нападу серед білого дня і чи безпечно тепер гуляти ботанічним садом - йдеться у сюжеті ТСН.19:30.



Розбита потилиця та лоб. Куртка в крові. Об 11 ранку у будній день у ботанічному саду такої пори відвідувачів зазвичай не багато. Жінка з дитиною у колясці йшла цим маршрутом. І ззаду на неї несподівано напали.

"Це був чоловік у спортивному костюмі і з биткою в руках. Він зник так само раптов, як і з'явився. Коли я приїхала, то побачила, що мама вся в крові, їй зупиняють кров люди, перехожі, працівники ботсаду, потім приїхала "швидка" одразу, ми зайшли з мамою в "швидку". Їй зробили огляд і одразу повезли нас в реанімацію, де треба було накладати шви. Діагностували черпно-мозкову травму, одразу зробили КТ, просвітили голову, щоб побачити, чи є внутрішня кровотеча, чи розбитий череп, слава Богу все було нормальн", - розповідає донька потрепілої.

Потерпіла Галина Корешкова зараз у лікарні. Її донька Ольга розказує, що мама досі не відійшла од шоку. Жінка працює нянею і постійно там гуляє з чужою дитиною.

"В той день мама сказала, що на диво було дуже малолюдно. І сталося якраз, коли пройшов один перехожий, інших в такий момент коли нікого не було", - додає донька потерпілої.

Охорона ботсаду та поліція після нападу прочесали всю територію, але підозрюваних не виявили.



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Територія ботанічного саду - 128 гектарів та частина, де напали на жінку - зі складним рельєфом. Дороги розходяться у різні сторони, яри вперемішку з пагорбами. Сховатися можна в одну мить. Ботсад улюблене місце для прогулянок мам із дітьми, що живуть поруч.

Адміністрація ботсаду раніше нарікала лише на крадіжки квітів та рослин.

"Ми звертаємось, особливо в період масового відвідування - це в травні, коли квітування відбувається. Звертаємося до печерської адміністрації, до київської міської, до управління поліції, вони в цей період надають нам допомогу, заїжджають патрульні і піші патрулі. Звичайно, ми зацікавлені, щоб це було на постійній основі. Можливо, при центральному вході таки буде стаціонарний пост - для правоохоронців чи для муніципальної варти. Він би звичайно не завадив і могло би багато таких моментів не виникнути", - говорить Василь Остап’юк, головний садівник.

Викрасти дитину в жінки нападник не намагався. Батьки малечі напад на няню не пов'язують зі своєю родиною. Потерпіла теж не має версій нападу. Поліція відкрила кримінальне провадження, але від коментарів утримується.

Нагадаємо, у Києві чоловік порізав ножем двох перехожих та втік.

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