Напад "вагнерівців" на Київ: полковник запасу розповів, чи ймовірний такий сценарій

За словами Черника, Прип'ятські болота - це серйозна перешкода для окупантів. А ЗСУ на півночі уже спорудили міцну лінію оборони.

Військовий аналітик, полковник запасу Петро Черник проаналізував, чи можуть "вагнерівці" з Білорусі здійснити напад на Київ.

Про це він заявив в ексклюзивному інтерв’ю ТСН.ua.

"Чи можуть їх кинути на утилізацію в Україну? Та чому ж ні. Чи буде результат дієвий? Ні, звичайно, не буде... Зараз там (кордон з Білоруссю, – ред.) – новітня лінія Манергейма по-українськи. Плюс зараз літо... Прип'ятські болота - це серйозна перешкода. Плюс ліси. Рухатися можуть виключно дорогами. А як працювати на дорогах, ми навчилися на початку цієї війни. За запасами FGM-148 Javelin ми – друга країна у світі", – каже Черник.

Нагадаємо, що після невдалої спроби бунту власник ПВК "Вагнер Євген Пригожин втік до Білорусі.

Сьогодні самопроголошений президент Олександр Лукашенко заявив, що "вагнерівці" поки, крім свого лідера, ще не приїхали до Білорусі, а перебувають у таборах на окупованій Луганщині.

Проте військові експерти, військові та політики уже аналізують загрозу, чи зможуть "вагнерівці" після прибуття до Білорусі напасти на Україну.

Так, ексголова Генштабу Британії припустив, що "вагнерівці" можуть готувати наступ на Київ з Білорусі.

Натомість ексрозвідник, генерал Маломуж вважає, що наступ "вагнерівців" на Київ неможливий.

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