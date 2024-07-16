Нападники використали сльозогінний газ та мачете: у Польщі жорстоко побили українського підлітка

У Кракові група поляків жорстоко побила юнака із України. У постраждалого — проломаний череп та втрачений палець.

Хто вчинив такі звірства над українцем, і у якому стані хлопець зараз, розповідають журналісти в ексклюзиві TSN.ua.

Жахливий інцидент у Польщі

У Кракові на місцевій водоймі група поляків напала із мачете та сльозогінним газом на 17-річного українця і жорстокого його побила. Хлопцю відрубали палець і пробили голову. Про це повідомляє місцеве видання. За повідомленням, напад стався ввечері, 10 липня. 17-річний хлопець з України разом із п'ятьма знайомими проводив час біля водойми в дільниці. За словами матері хлопця, близько 21:00 до них підійшли четверо молодих поляків, які почали вимагали цигарки.

"Коли їх не отримали, то почали вести себе агресивно. 17-річний хлопець став на захист своїх друзів, зав'язалася бійка, під час якої нападники використали сльозогінний газ та холодну зброю - мачете. Нападники відрізали ним один із пальців юнаку з України. Аби врятуватись від агресивних поляків, хлопець стрибнув у воду.”

У якому стані постраждалий?

Вже 15 липня поліція затримала трьох підлітків, які в Кракові напали на молодого українця. Сімнадцятирічного підлітка, на якого напали і важко поранили, госпіталізували. У нього зламаний череп, він втратив палець, пише Польське Радіо.

“Зловмисники добре відомі поліції та пов’язані з групами футбольних хуліганів. Напад стався над водосховищем Закжувек. До групи підлітків з України, котрі відпочивали над популярною водоймою, підійшло троє зловмисників. Один із них атакував 17-річного хлопця газовим балончиком, а потім мачете вдарив його по руці та голові. Молодий українець має зламаний череп, він втратив палець і надалі перебуває у лікарні.”

Зловмисниками виявились підлітки!

Поліція швидко встановила та затримала зловмисників. Ними виявилися підлітки у віці 15, 16 та 17 років. Наймолодший з них мав дозвіл з виховного центру для неповнолітніх. Натомість, як розповів Пьотр Шпєх із краківської поліції, 17-річний підліток утік із молодіжного виховного центру на терені Горлиць.

“Під час обшуку квартири, в якій перебував сімнадцятирічний, виявлено та вилучено предмет, яким, ймовірно, завдано ударів. Усім трьом висунуто обвинувачення.”

Через хуліганський характер злочину покарання для винних може бути суворішим, йдеться у повідомленні. Крім того, найстарший притягнеться до відповідальності як повнолітній, щодо решти винних розбиратимуться у сімейному суді.

“Поліція вилучила речові докази, зокрема записи камер відеоспостереження. За цими ознаками слідчі відкрили трьох неповнолітніх, які напали на групу підлітків, які відпочивали. Вже наступного дня працівники міліції за місцем проживання затримали 15-річного жителя Кракова. Підлі ок нещодавно перебував у відпустці з виховного центру та в минулому вчиняв інші злочинні дії. Двох інших зловмисників, 16 і 17 років, затримали 12 липня цього року. за місцем вашого проживання. Як виявилося, старшого з них розшукували через те, що він втік із Горлицького молодіжного навчального центру. Під час обшуку квартири, де перебував 17-річний юнак, було виявлено та вилучено предмет, яким, ймовірно, нанесли поранення потерпілому громадянину України.”

Стосовно 17-річного, який може притягнутися до кримінальної відповідальності як повнолітній, суд за клопотанням прокуратури обрав запобіжний захід у вигляді тимчасового арешту строком на 3 місяці. Із 15-ти та 16-річними розбиратиметься сімейний суд. Йдеться про те, що справа носить розвиваючий характер. Не виключено, що відповідальність понесуть інші люди. Нагадаємо, що це далеко не перший випадок жорстокого нападу на громадян України у Польщі.

Напали на українців

У ніч проти 9 червня у Варшаві напали на двох молодих українців і завдали їм 12 ножових поранень. Один постраждалий отримав п'ять ножових поранень, а інший - сім, у тому числі поранення легень. Як розповіла дівчина, яка зв’язалася з виданням Антикор, їхня компанія з чотирьох осіб вирішила вийти в магазин близько 2:30 ночі.

"Ми сиділи вдома після концерту та мої друзі (двоє хлопців та дівчина) вирішили сходити до магазину. На подвір’ї вони вирішили орендувати самокати. Тоді до них підійшли двоє хлопців (приблизно 20-27 років) і почали погрожувати, заявляючи, що це їхній район та їхні самокати. Начебто все заспокоїлося, але один із них раптом вдарив мого друга в обличчя."

Почалася бійка, і дівчина, яка була з ними, встигла втекти та викликати поліцію.

"Коли я обернулася, мої друзі вже лежали на землі, а нападники били їх ножем. Обидва нападники втекли, один із них просто втік у будинок."

12 ножових

Хлопці були тяжко поранені. У одного з них п’ять ножових поранень – два в сідниці та три у стегні. У другого – сім ножових поранень, одне з яких пробило легеню. Коли на місце події прибула поліція, їхня реакція та дії просто розчарували, запевняє дівчина.

"Нам сказали, що навряд чи когось знайдуть, а коли приїхали до лікарні, жартували над моїм хлопцем і пропонували також заколоти нападників."

Постраждалі побоюються, що справа може бути зам’ята, і сподіваються на допомогу та розголос.

"Я боюся, бо один із нападників живе у моєму під’їзді."

Напали на українських волонтерів

А ще на початку червня у Чехії в центрі Праги група агресивних росіян напала на членів української волонтерської організації Prague Maidan. Волонтерка організації повідомила, що ці люди напали на них і навіть завдали фізичної шкоди. За її словами, двоє жінок накинулися на одну з волонтерок, а ще один чоловік схопив 19-річного чеха.

Били та лаялися

Волонтерка опублікувала відео, на якому було зафіксовано момент нападу росіян. На ньому можна побачити, як жінки та чоловік б'ють руками волонтерів. Це все супроводжується нецензурною лайкою. У результаті одна з волонтерок отримала травми, вона опублікувала фото з закривавленими руками.

Волонтерка також додала, що росіяни після нападу встигли втекти, адже поліція довго їхала на виклик. Однак, пізніше правоохоронці Чехії затримали чотирьох росіян в аеропорту Вацлава Гавела. Про це повідомило Radio Prague International. Чеські слідчі порушили кримінальну справу. Згодом поліція заявила про нові факти у справі, але не стала їх розголошувати.

"З урахуванням нових фактів справа, швидше за все, буде перекваліфікована. У зв'язку з розслідуванням, що триває, нині ми не будемо надавати жодної додаткової інформації у цій справі."

Тим часом у Польщі приговорили чоловіка, який вбив двох сусідів, бо ті влаштували гулянку та шуміли. Він відсидить у тюрмі все життя. Громадянин нарікав, що він повернувся з роботи та хотів виспатися, а йому заважали..

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