Нападників на Шефіра розшукують з вертольотів, а ліс прочитують десятки нацгвардійців

Припускають, що нападники прийшли із лісу і після нападу туди ж і тікали.

На місце розстрілі автівки першого помічника президента Сергія Шефіра тривають слідчі дії.

Про це із місця подій повідомляє кореспондент ТСН Іван Петричак.

На місці працюють десяток правоохоронців, його очепили. Сюди викликали комунальників, які розчистили місцевість від зарослів. Тепер кожну ділянку проходять магнітами і металошукачами.

Припускають, що нападники прийшли із лісу і після нападу туди ж і тікали. Тож у повітря підняли вертольоти, щоб знайти якісь деталі. Також залучені до сотні нацгвардійців, які прочісують ліс. Слідчі ж знімають відбитки слідів взуття. Розшуки тривають.

Новини України: поліцейські прочісують ліс на місці розстрілу авто Сергія Шефіра

Нагадаємо, що на Київщині обстріляли авто першого помічника президента Сергія Шефіра, за попередньою інформацією поліції - із автоматичної зброї. У машину влучило 18 куль. Сам Шефір не постраждав, а поранено його водія, він у лікарні.

На Банковій вважають обстріл першого помічника президента слід розцінювати як теракт. І замах не на конкретну людину, а на команду президента загалом. Мотиви вважають очевидними - вибрали саме таку ціль, аби попередити та залякати усю команду. Позаяк Сергій Шефір державною охороною не користувався. У відповідь обіцяють жорстку реакцію держави.

«Маємо терористичний акт. Я вважаю, що це замах не особисто на Шефіра, а це замах спробу президента зламати систему. А там мотивів може бути багато.. Там є цілі пласти – контабандисти, кримінальні анклави, чи навіть олігархічні структури», - зазначив Михайло Подоляк.

А депутати президентської фракції однозначно пов'язують подію з його діяльністю на посаді. "Слуги народу" говорять про те, що він безпосередньо займається питаннями запровадження санкцій проти агентів російського впливу та контрабандистів. Крім того, Шефір залучений до діяльності «Кримської платформи». Нардепи монокоаліції вважають, що за замахом можуть стояти як кримінальні угруповання, так і російські спецслужби.

"Слуги народу" припускають, що напад може бути спробою тиску і на самого президента Зеленського.

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