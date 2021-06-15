Кинувся на копа з вилами: односельці чоловіка стверджують, що він начебто захищався

Хто ж насправді винен у цій історії, розбирався ТСН.

З вилами кинувся на поліцейського — на Рівненщині копи під час патрулювання помітили чоловіка на мотоциклі без шолому. Вимогу зупинитися, кажуть, кермувальник проігнорував. Коли ж проїхали за байкером до його двору, аби перевірити документи, він кинувся на поліцейських із вилами. Нині один із копів у лікарні із проколотою ногою. Проте, в селі розповідають зовсім іншу версію подій.

Про це йдеться 15 червня у сюжеті ТСН.19:30.

Події відбувалися у селі Маринин. А почалося все з того, кажуть поліцейські, що помітили мотоцикліста, який їхав без шолома та дивно маневруючи.

"На неодноразові законні вимоги поліції останній не зупинявся, потім зазначений мотоцикл заїхав на територію свого домоволодіння", — розповідає керівник слідчого відділення Березнівської поліції Віталій Штемпель.

Коли копи зайшли на подвір’я, щоб перевірити документи чоловіка, їм тут були не раді .

"Як такої розмови не було. Він просто вибіг з вилами і одразу наніс тілесні ушкодження", — запевняє поліцейський Ігор Курильчик.

Копи викликали "швидку". А поки медики їхали — з пораненням справлялися самотужки. В цей час зловмисник утік.

"Викликів різних багато, але це вперше, коли напали на поліцейського", — зазначає Олена Плещук, фельдшерка "швидкої" із сусіднього селища, яка приїхала на допомогу.

Поки лікарі допомагали, вже інші копи приїхали шукати нападника-втікача. Розшукали поліцейські чоловіка за кілька годин. Виявилося, він ховався у кущах за пів кілометра від хат.

Новини України: в Рівненській області байкер кинувся із вилами на поліцейських

Хата затриманого нині на замку. Як все було, його дружина говорити не хоче. У селі ж шириться своя версія подій.

"Він оборонявся. Чого поліцейський побіг до нього в двір. Вони забігли із пістолетами. Я цього не бачив, то так люди говорять — що 2 поліцейських чоловіку і жінці ставили пістолети до голови. Ну хто таке робить", — зазначає родич нападника.

Проте у поліції стверджують, що ніхто нікому пістолетами не погрожував. Натомість, додають, затриманий був нетверезий.

З вилами на копів Рівненщини кидаються не вперше. Влітку 2018-го житель іншого району проколов правоохоронцю плече, руку та вдарив по голові. Тоді життя 25-річного сержанта Олександра Гордійчука врятувати не вдалося. Торік суд присяжних засудив нападника до довічного ув’язнення. Нині ж поранення легші. Поліцейський Ігор навіть спочатку відмовився від госпіталізації. Але нині таки прийшов до лікарні через сильний біль.

Його ж нападникові невдовзі мають обрати запобіжний захід. За напад на поліцейського чоловікові загрожує до 5 років за гратами.

Нагадаємо, що у Вінницькій області п'яний поліцейський вчинив смертельну ДТП.

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