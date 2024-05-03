"Напекли пасок, і тут – "подарунок": що кажуть люди на Харківщині, куди РФ скинула дві авіабомби

Росіяни атакували Дергачі на Харківщині керованими авіабомбами. Одна влучила поблизу спорткомплексу, де саме тренувалися діти. Вісьмох поранили. Шістьом із них знадобилася шпиталізація. Ще одна бомба вибухнула біля приватних будинків.

Про це йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН Вікторії Стрельцової.

Росіяни скинули авіабомбу біля дитячого спорткомплексу. В момент атаки там перебували діти. Семеро з них зазнали поранень.

Окупанти атакували спорткомплекс у Дергачах

Інше місце влучання – приватний сектор. Росіяни атакували двір пані Ірини. Вона була в хаті разом з 8-річним онуком.

"Я спочатку не зрозуміла, що сталося. Це секунди. Я підскочила одразу, щоб переконатися, чи він цілий", – згадує жінка.

Стіл, де хлопчик робив уроки, засипаний уламками. Жінка каже, це диво, що лишився живим. У дитини лише ноги склом порізало.

Жінка вже пережила не один "прильот" поряд. Каже: мріє показати свою побиту хату доньці, яка живе в Росії.

"Мені хочеться надіслати їй оце все, щоб вона побачила. Коли вона сказала, що і наші, і ваші винні, я припинила з нею спілкуватись", – каже Ірина.

Ірина у своєму зруйнованому будинку

Вибуховою хвилею потрощило й сусідську хату. Пан Анатолій отримав поранення. Заліпив рану пластирем і намагається хоч якось навести лад на подвір’ї. Його дружину пані Валентину й досі трусить після пережитого стресу. Подружжя житиме в родичів, допоки не відремонтують свою оселю. Кажуть: до Великодня саме наводили лад у хаті, планували святкувати з дітьми.

"Напекли пасок, і тут – "подарунок", – кажуть потерпілі.

Пошкоджені оселі обстежуватиме комісія, щоб люди змогли згодом отримати кошти на відновлення. А поки побиті дахи та вікна закриють фанерою.

Дергачі на Харківщині

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Жорстокий удар серед білого дня! Російські КАБи на Харків! Під завалами ЗНОВУ помирають люди!

Нагадаємо, у п'ятницю, 3 травня, російські військові вдарили керованими авіаційними бомбами по приватних будинках у Харкові. Під завалами - люди.

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