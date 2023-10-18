Написав книжку про драконів для сина на передовій: історія добровольця Андрія Максимчука

У "Щоденнику війни" в ефірі "Сніданку з 1+1" розповіли історію військовослужбовця Андрія Максимчука, який на фронті став дитячим письменником

Військовослужбовець десантно-штурмових військ Андрій Максимчук після початку повномасштабного вторгнення пішов на фронт. Перед великим нападом росіян його молодший син мав до тата одне прохання – написати книгу про драконів.

Навіть на війні Андрій про обіцянку не забув і писав історію про драконів просто на передовій. Детальніше розповіли в ефірі "Сніданку з 1+1".

Андрій Максимчук родом із селища Чотирбоки на Хмельниччині. Вже з шести років хрещений Андрія, тоді офіцер бригади спецпризначення в Ізяславі, брав його з собою на службу.

Андрій у дитинстві / Фото: Сніданок з 1+1

"І солдатами їли в їдальні, бігали, прокрадалися з братом у частину, потім "отримували" за це", – згадує боєць.

Після школи Андрій вступив до Національної академії Національної гвардії України у Харкові. Вивчився на офіцера. Потім, за призначенням, переїхав до Києва. Вже у столиці 24 лютого 2022 року він зустрів повномасштабне вторгнення. Синів відвіз до батьків на Хмельниччину, а сам пішов до військкомату.

Військовий шлях Андрія

Вже 25 лютого він був у складі 95-ї окремої десантно-штурмової бригади. Разом із побратимами він протидіяв росіянам на Чорнобильському напрямку. Після звільнення територій на Київщині на початку квітня 2022 року Андрій Максимчук поїхав деокупувати території півдня України. Потім захисник був у складі окремого батальйону розвідки ДШВ. Саме вони – перші, хто перейшов річку Сіверський Донець, і почали там працювати.

Фронтові будні / Фото: Сніданок з 1+1

"Почали прокладати маршрути, підготовлювати плацдарм до Харківської операції", – пригадує боєць.

Одним із найскладніших завдань Максимчук назвав мінування селища Рудневе. Туди мала заїхати ворожа техніка. У цьому завданні брали участь 5 чоловік. Напередодні Андрія вкусила змія. Температура була під сорок.

"Кожен, взявши по мінах, рухалися туди. Це не можна було зробити швидко. Треба було викопати яму, закопати міну і відступити. Крайня точка – 130-150 метрів від селища. Вже чітко було чути голоси (окупантів. – Ред.)", – розповідає Андрій.

Попри те, що хлопців з усіх боків оточували вороги, вони впоралися. Зараз Андрій Максимчук боронить Україну на Запорізькому напрямку.

Як це – писати книгу на фронті

Напередодні повномасштабного вторгнення його молодший син Мирослав попросив тата написати книгу про драконів. Робота над нею вже розпочалася на фронті.

"Я писав її на позиціях на Ізюмському напрямку. Я почав її писати, коли ми зайшли в Чорнобиль і мали трохи часу", – зазначає Андрій.

Кошти, отримані від продажу книги, підуть на ЗСУ

Розповідь Максимчук занотовував у блокнот і планшет. Книгу "Подорож Україною та чарівний дракон" він написав за 7 місяців.

"Подорож Україною та чарівний дракон" / Фото: Сніданок з 1+1

Розповідь вже вийшла друком, її можна придбати. Виручені кошти з кожного примірника йдуть на підтримку підрозділу, у якому служить Андрій.

Коли його запитують про мрію після перемоги, чоловік щиро відповідає: хоче насолоджуватися кожним днем із синами, читати їм книги і розповідати їм про героїчні вчинки наших захисників.

Сини Андрія Максимчука / Фото: Сніданок з 1+1

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Раніше староста села на Луганщині Галина Глобчаста у "Сніданку з 1+1" розповіла, як росіяни катують незгодних із окупацією.

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