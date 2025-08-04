Напівоголені жінки в Одесі побилися через мову так, що злітали купальники: подробиці

Бійка на пляжі в Одесі не обійшлась без жертв / © ТСН

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Стали відомі нові подробиці бійки напівоголених жінок на одному з пляжів Одеси.

Днями в соцмережах з’явилось відео, автор якого стверджує, що ця бійка сталась на одеському пляжі через те, що хтось з відпочиваючих слухав російську музику.

На ролику можна побачити, як б’ються щонайменше п’ять напівоголених жінок та мінімум двоє чоловіків з’ясовують відносини за допомогою стусанів. Як також можна побачити на відео, стусанів завдавали і жінки, а одна з них схопила іншу за волосся, після чого вони разом впали. У одної з учасниць бійки майже злетіла верхня частина купальника.

Дата публікації 17:05, 04.08.25 Кількість переглядів 51 В Одесі на пляжі побилися напівоголені жінки



Як з’ясував ТСН.ua, факт бійки дійсно був — це нам підтвердили у відділі комунікації поліції Одеської області.



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«Факт потасовки був. Розпочато провадження за ч.2 ст. 296 «Хуліганство». Деякі особи встановлені, деякі — встановлюються, триває розслідування, з’ясовуються обставини», — повідомив нам заступник начальника відділу комунікацій ГУНП в Одеській області Олександр Лебецький.



За його словами, як мінімум дві особи після цього конфлікту звернулися до лікарів за допомогою.

Раніше повідомлялось про те, що Леся Нікітюк з одномісячним сином приїхала до Одеси й показала миле спільне фото.

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