"Напівпорожні автобуси курсували туди-назад, щоб показати картинку" - Резніков про примусове вивезення людей з ОРДЛО до РФ

"Напівпорожні автобуси курсували туди-назад, щоб показати картинку" - Резніков про примусове вивезення людей з ОРДЛО до РФ

Резніков також розповів, як бойовики залякують місцевих людей на Донбасі.

На Донбасі ватажки бойовиків організували примусове вивезення людей із тимчасово окупованих територій, назвавши це "евакуацією". Насправді, за інформацією української сторони, автобуси, які курсували для вивезення громадян до РФ, були напівпорожніми, їх пустили для створення картинки у ЗМІ.

Про це повідомив міністр оборони Олексій Резніков на брифінгу 21 лютого.

Як уточнив голова Міноборони, місцеве населення розповіло, що насправді люди не покидали своїх домівок, але терористи залякували їх сиренами.

"За нашою інформацією, для постановки фейкових, "Мосфільмовських" дешевих серіальчиків декілька тисяч людей у напівпорожніх автобусах вивозили. І ті автобуси курсували туди-назад, щоб показати картинку. Насправді, люди нікуди не їхали, не покидали своїх домівок, нічні клуби продовжували працювати в Донецьку. Єдине, чим лякали місцеве населення, - вмикали сирени, гучномовці кожні 30 хвилин. І це нам телефонували люди до України, на підконтрольну уряду частину, і ми чули, що відбувається, яку систему терору і залякування створюють там на місцях", - розповів Резніков.

Нагадаємо, 18 лютого ватажки бойовиків заявили про примусове вивезення жителів ОРДЛО до Росії.

Читайте також: