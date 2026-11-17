В Україні засудили ліцеїста через насильство

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Глибоцький районний суд Чернівецької області виніс вирок неповнолітньому учню професійного ліцею, який зґвалтував свою однокласницю, коли та заснула через сильне алкогольне сп’яніння, а потім сфотографував її оголеною та хизувався вчинком перед друзями.

Про це йдеться у вироку суду від 5 листопада 2026 року.

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Алкоголь біля магазину та зґвалтування у посадці

Інцидент стався 1 червня 2025 року в селі Чернівецького району. Близько 14:00 тоді ще 16-річний учень Чернівецького професійного ліцею автомобільного транспорту зустрівся в центрі села зі своєю колишньою однокласницею (ученицею 10 класу).

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Згодом до них приєдналися молодший брат дівчини та ще один знайомий. Хлопець купив у місцевому магазині дві пляшки горілки по 0,5 літра та три бляшанки слабоалкогольного напою «Фраголіно», які підлітки розпили вчотирьох.

Близько 18:30 обвинувачений і потерпіла пішли на сільський стадіон позаду ресторану. Там дівчині стало зле від випитого алкоголю — її знудило, після чого вона заснула. Скориставшись її безпорадним станом, хлопець переніс однокласницю у безлюдну лісопосадку поруч зі стадіоном, роздягнув та зґвалтував. Окрім цього, він зробив чотири фотографії оголеної непритомної дівчини на свій телефон.

Хвалився перед однокласниками і просив вибачення на відео

Сама школярка через сильне сп’яніння нічого не пам’ятала. Про те, що сталося, вона дізналася лише 9 червня від знайомого — на той час про інцидент уже знали сторонні люди, оскільки обвинувачений переслав знімки оголеної однокласниці у Telegram приятелю та вихвалявся перед однолітками, що мав із нею інтимний зв’язок. Коли ж друзі засудили його вчинок, хлопець записав відео, на якому стоячи на колінах просив у дівчини вибачення за те, що «пофоткав» її.

Мати потерпілої дізналася про злочин випадково, прочитавши листування доньки у месенджері, після чого звернулася до поліції.

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На суді обвинувачений свою вину у зґвалтуванні не визнав. Він стверджував, що нібито лише знайшов однокласницю в яру напівроздягненою, сфотографував її, одягнув і розбудив, а друзям збрехав про статевий акт, «щоб підняти свій авторитет». Проте судово-медична експертиза, дані геолокації телефона, листування та свідчення підлітків повністю спростували його версію.

Вирок суду

Санкція ч. 3 ст. 152 КК України (зґвалтування неповнолітньої особи) передбачає від 7 до 12 років ув’язнення. Однак суд застосував ст. 69 КК України, врахувавши неповнолітній вік обвинуваченого, відсутність попередніх судимостей, виховання у неповній сім’ї та позитивні характеристики (зокрема те, що з 9 років хлопець прислуговував паламарем у церкві).

Суд ухвалив:

визнати юнака винним за ч. 3 ст. 152 КК України та призначити йому покарання у вигляді 4 років і 6 місяців позбавлення волі ;

до набрання вироком законної чинності залишити його під нічним домашнім арештом (від 22:00 до 06:00);

задовольнити цивільний позов потерпілої та стягнути з обвинуваченого (а в разі відсутності в нього власного майна — з його матері) 300 000 гривень моральної шкоди;

стягнути на користь держави 8000 гривень витрат на проведення експертиз.

Матеріали суду / © Єдиний державний реєстр судових рішень

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