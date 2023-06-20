Направили з центру зайнятості: як інженера, який вітав Росію в Торезі, прийняли на роботу в Києві

В Солом’янській РДА розповіли деталі працевлаштування Дениса Янієва, який брав активну участь в антиукраїнських мітингах та організовував псевдореферендум у Торезі, а зараз у Києві працює головним інженером житлово-експлуатаційної дільниці №901 та опікується станом укриттів, які розташовані на території зазначеної дільниці.

"Повідомляємо, що Янієв Денис Іванович був прийнятий на роботу за направленням Подільського районного центру зайнятості в Києві від 28.07.2015 р. № 02691507010082003 майстром ремонтно-технічної дільниці житлово-експлуатаційної дільниці №903 комунального підприємства "Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Солом’янського району" від 4 серпня 2015 року", – повідомив у відповіді для сайту ТСН.ua Євген Малий, заступник голови Солом’янської РДА.

Він додає, що Денис Янієв на час прийняття на роботу судимостей не мав. Від 8 серпня 2019 року Янієв переведений на посаду головного інженера житлово-експлуатаційної дільниці №901.

Про ухвалення стосовно Дениса Янієва вироку Бердянського міськрайонного суду Запорізької області від 01.06.2021 р. підприємству стало відомо з месенджерів та соціальних мереж лише 14 червня цього року.

"15 червня комунальним підприємством "Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Солом’янського району" було направлено лист до СБУ для проведення перевірки цього працівника. Від 19 червня Дениса Янієва звільнено із займаної посади", – повідомив нам заступник голови Солом’янської РДА.

Раніше повідомлялося, що в Києві інженер, який опікується укриттями та бомбосховищами, брав активну участь в антиукраїнських мітингах та організовував псевдореферендум у Торезі (місто окуповане від 2014 року, нова назва після декомунізації – Чистякове).

Скандал з укриттями у Києві

Нагадаємо, в ніч проти 1 червня під час чергового ракетного удару РФ біля укриття в поліклініці в Деснянському районі столиці загинуло троє людей: 9-річна дівчинка та її 34-річна мама, а також 33-річна жінка. Вони прибігли до укриття, проте там було зачинено.

Після цього у столиці розпочали масову перевірку укриттів.

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