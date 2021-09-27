Направив на поліцейських рушницю: у Рівному патрульні затримали озброєного чоловіка, який залякував сім'ю

Затриманий жодних показів не дає, мовчить і його дружина.
Із рушницею у руках погрожував розправою. У Рівному патрульні затримали озброєного чоловіка, який залякував свою дружину та двох дітей.
Про це йдеться в сюжеті ТСН.Ранок 27 вересня.
Налякана жінка викликала поліцію. Копи намагалися поспілкуватися із чоловіком через домофон. Однак той поводився агресивно, вискочив на вулицю і направив рушницю на поліцейських.
В результаті нападника повалили на землю та наділи на нього кайданки. Слідчі відкрили провадження за погрози правоохоронцям. Затриманий жодних показів не дає. До того ж, свідчити відмовляється і його дружина.