Направив на поліцейських рушницю: у Рівному патрульні затримали озброєного чоловіка, який залякував сім'ю

Направив на поліцейських рушницю: у Рівному патрульні затримали озброєного чоловіка, який залякував сім'ю

Затриманий жодних показів не дає, мовчить і його дружина.

Із рушницею у руках погрожував розправою. У Рівному патрульні затримали озброєного чоловіка, який залякував свою дружину та двох дітей.

Про це йдеться в сюжеті ТСН.Ранок 27 вересня.

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Налякана жінка викликала поліцію. Копи намагалися поспілкуватися із чоловіком через домофон. Однак той поводився агресивно, вискочив на вулицю і направив рушницю на поліцейських.

В результаті нападника повалили на землю та наділи на нього кайданки. Слідчі відкрили провадження за погрози правоохоронцям. Затриманий жодних показів не дає. До того ж, свідчити відмовляється і його дружина.

Новини України: у Рівному затримали озброєного чоловіка, який залякував свою дружину та двох дітей

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