Направлення на ВЛК, повістки поштою та на роботі: чого очікувати чоловікам після оновлення даних

В Україні 1 мільйон 300 тисяч військовозобов'язаних уже оновили свої дані. Новий закон про мобілізацію передбачає, що за два місяці українці мають актуалізувати свої облікові дані. У перші дні дії закону українці ледь не поклали новий застосунок "Резерв+", створили додаткові черги у ЦНАПах та ТЦК. Тож, визнають у Міноборони та центрах, їм на льоту доводилося вдосконалювати свою роботу.

Про це йдеться у матеріалі кореспондента ТСН Олександра Романюка.

Оновлення даних за допомогою застосунку "Резерв+"

Лише за тиждень понад мільйон військовозобов'язаних оновили свої дані. Лідером, зі значним відривом, став електронний кабінет військовозобов'язаного – додаток "Резерв+".

У Міноборони твердять – і не сумнівалися в популярності додатку. Утім, визнають, кількість зареєстрованих перевершила очікування. У перші дні вони ледь не поклали сервери. Міністерство готувалося до масових реєстрацій, але на практиці одночасних спроб на авторизацію виявилось навіть більше.

У перший день "Резерв+" став героєм численних мемів. Але вже на другий – більшість проблем виправили і сервіс запрацював стабільно. За тиждень ним скористались в Україні майже мільйон 125 тисяч громадян та ще 14 тисяч за кордоном.

Втім, визнають у відомстві, деякі користувачі були здивовані побаченим у додатку. У когось в документах фігурували некоректні дані, не відображалась бронь. В інших – інформація не підтягувалась. Хтось натомість взагалі побачив себе у розшуку.

Причин таких помилок, пояснюють, є кілька. Перша – коли у ТЦК дані про людину або не внесли у реєстр "Оберіг", або ж ці дані є застарілими. Друга – коли винуватцями розшуку є самі люди, які вчасно не оновлювали дані. В обох випадках, застерігають юристи, потрібно чітко розуміти: ці дані внесені у реєстр "Оберіг". Тож під час перевірки документів ці самі дані бачитимуть і правоохоронці, і представники ТЦК та СП.

Що робити, якщо ви у розшуку

"Для того, щоб зникла ця графа, потрібно йти до ТЦК і вони передадуть відомості до поліції, що ця людина не розшукується", – пояснює адвокатка Поліна Марченко.

Паралельно Міністерство оборони розробляє іще один інструмент для вирішення проблемних питань.

"Тому ми із командою зараз працюємо над інструментом швидкого опрацювання заявок і актуалізації інформації в реєстрі. Ми хочемо, щоб це здійснювалося без фізичного візиту. Це буде зручний сервіс, де можна буде подати заявку щодо некоректної інформації і виправити за допомогою електронних запитів", – каже Катерина Черногоренко, заступниця міністра оборони України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації.

Катерина Черногоренко

Окрема історія із розшуком стосується чинних військовослужбовців, які навіть на передовій могли побачити навпроти себе цей статус. У Генштабі твердять – військовикам взагалі не потрібно оновлювати дані.

"Тим, хто проходить військову службу, оновлювати дані не потрібно. Дані потрібно оновлювати тільки військовозобов’язаним, резервістам і призовникам", – каже Роман Горбач, начальник головного управління персоналу Генерального штабу Збройних сил України.

Оновлення даних через ЦНАП

У ЦНАПах оновили дані понад 55 тисяч українців. Перші дні у ЦНАПах теж виявилися непростими. У суботу працювала лише невелика кількість центрів, тому основна маса відвідувачів прийшла у понеділок. Виникли черги, утім нині очікування мінімальне. Виняток – лише тривоги, бо під час них центри закриваються. В цілому система працює без збоїв навіть в умовах відключень електроенергії. Більшість центрів мають резервні джерела енергії.

Інших правок, окрім оновлення даних, центри внести не зможуть. Тож, якщо виникли якісь проблеми, вирішувати їх так само доведеться у ТЦК та СП.

Оновлення даних у ТЦК

На будівлі ТЦК – Qr-код на запис в електронну чергу. Це одне із нововведень, яке у тестовому режимі запрацювало разом із новим законом. Спочатку до системи підключили кілька ТЦК – нині уже всі центри. В електронну чергу на сайті Міноборони записались 6 тисяч людей. Але дехто вирішив ще й прийти на місце для більшої впевненості.

"Мені 24 роки і тому я вирішив дізнатись, у чому проблема. Чому я у розшуку!", – каже один із чоловіків.

В цілому – черги до набрання законом чинності і зараз не надто збільшилися. Два інших методи оновлення, кажуть у Міноборони, дали змогу уникнути надмірного навантаження на ТЦК. За тиждень дані тут оновили близько 38 тисяч людей.

Що буде далі

На оновлення даних в українців є ще понад 50 днів, тож воно триватиме й надалі. Паралельно для військовозобов'язаних готують кілька нововведень:

Наразі витяг про оновлення даних, інформація із додатку "Резерв+" не є повноцінним документом. За новим законом кожен військовозобов'язаний повинен мати при собі один із наступних документів – приписне посвідчення, військовий квиток або ж тимчасову посвідку призовника. Але уже від 18 червня у Міноборони розглядають можливість запуску цифрового коду в додатку "Резерв+", який зможе замінити паперовий документ. Але до цього відповідну постанову має ухвалити Кабмін.

Ще одним нововведенням можуть стати електронні направлення на ВЛК. Самі ж виклики на ВЛК, уточнюють у Міноборони, будуть здійснюватися ТЦК поетапно та за потребою. Одночасно усіх на ВЛК не покличуть.

За постановою Кабміну роботодавців зобов’яжуть вручати повістки своїм працівникам і забезпечувати їхнє прибуття до територіальних центрів комплектування після розпорядження від районної, міської держадміністрації або ТЦК. Також їх зобов'яжуть невідкладно інформувати ТЦК про працівників, які відмовилися від отримання повісток або звільнилися.

Цього тижня нововведення з'явились і щодо доставлення повісток поштою. У такий спосіб їх почнуть надсилати від 18 липня. Повістку вважатимуть врученою, навіть коли людина відмовилася або ж не перебувала за місцем проживання. Не виключено, що нововведень найближчим часом тільки більшатиме. Тож усім військовозобов"язаним радять уважно стежити за новинами, аби не стати порушником закону мимоволі.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Понад 1,3 млн військовозобов'язаних оновили свої дані! Як працює новий закон про мобілізацію

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