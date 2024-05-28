Направлення на ВЛК, повістки поштою та на роботі: чого очікувати чоловікам після оновлення даних

В Україні триває мобілізація.
В Україні 1 мільйон 300 тисяч військовозобов'язаних уже оновили свої дані. Новий закон про мобілізацію передбачає, що за два місяці українці мають актуалізувати свої облікові дані. У перші дні дії закону українці ледь не поклали новий застосунок "Резерв+", створили додаткові черги у ЦНАПах та ТЦК. Тож, визнають у Міноборони та центрах, їм на льоту доводилося вдосконалювати свою роботу.
Про це йдеться у матеріалі кореспондента ТСН Олександра Романюка.
Оновлення даних за допомогою застосунку "Резерв+"
Лише за тиждень понад мільйон військовозобов'язаних оновили свої дані. Лідером, зі значним відривом, став електронний кабінет військовозобов'язаного – додаток "Резерв+".
У Міноборони твердять – і не сумнівалися в популярності додатку. Утім, визнають, кількість зареєстрованих перевершила очікування. У перші дні вони ледь не поклали сервери. Міністерство готувалося до масових реєстрацій, але на практиці одночасних спроб на авторизацію виявилось навіть більше.
У перший день "Резерв+" став героєм численних мемів. Але вже на другий – більшість проблем виправили і сервіс запрацював стабільно. За тиждень ним скористались в Україні майже мільйон 125 тисяч громадян та ще 14 тисяч за кордоном.
Втім, визнають у відомстві, деякі користувачі були здивовані побаченим у додатку. У когось в документах фігурували некоректні дані, не відображалась бронь. В інших – інформація не підтягувалась. Хтось натомість взагалі побачив себе у розшуку.
Причин таких помилок, пояснюють, є кілька. Перша – коли у ТЦК дані про людину або не внесли у реєстр "Оберіг", або ж ці дані є застарілими. Друга – коли винуватцями розшуку є самі люди, які вчасно не оновлювали дані. В обох випадках, застерігають юристи, потрібно чітко розуміти: ці дані внесені у реєстр "Оберіг". Тож під час перевірки документів ці самі дані бачитимуть і правоохоронці, і представники ТЦК та СП.
"Для того, щоб зникла ця графа, потрібно йти до ТЦК і вони передадуть відомості до поліції, що ця людина не розшукується", – пояснює адвокатка Поліна Марченко.
Паралельно Міністерство оборони розробляє іще один інструмент для вирішення проблемних питань.
"Тому ми із командою зараз працюємо над інструментом швидкого опрацювання заявок і актуалізації інформації в реєстрі. Ми хочемо, щоб це здійснювалося без фізичного візиту. Це буде зручний сервіс, де можна буде подати заявку щодо некоректної інформації і виправити за допомогою електронних запитів", – каже Катерина Черногоренко, заступниця міністра оборони України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації.
Окрема історія із розшуком стосується чинних військовослужбовців, які навіть на передовій могли побачити навпроти себе цей статус. У Генштабі твердять – військовикам взагалі не потрібно оновлювати дані.
"Тим, хто проходить військову службу, оновлювати дані не потрібно. Дані потрібно оновлювати тільки військовозобов’язаним, резервістам і призовникам", – каже Роман Горбач, начальник головного управління персоналу Генерального штабу Збройних сил України.
Оновлення даних через ЦНАП
У ЦНАПах оновили дані понад 55 тисяч українців. Перші дні у ЦНАПах теж виявилися непростими. У суботу працювала лише невелика кількість центрів, тому основна маса відвідувачів прийшла у понеділок. Виникли черги, утім нині очікування мінімальне. Виняток – лише тривоги, бо під час них центри закриваються. В цілому система працює без збоїв навіть в умовах відключень електроенергії. Більшість центрів мають резервні джерела енергії.
Інших правок, окрім оновлення даних, центри внести не зможуть. Тож, якщо виникли якісь проблеми, вирішувати їх так само доведеться у ТЦК та СП.
Оновлення даних у ТЦК
На будівлі ТЦК – Qr-код на запис в електронну чергу. Це одне із нововведень, яке у тестовому режимі запрацювало разом із новим законом. Спочатку до системи підключили кілька ТЦК – нині уже всі центри. В електронну чергу на сайті Міноборони записались 6 тисяч людей. Але дехто вирішив ще й прийти на місце для більшої впевненості.
"Мені 24 роки і тому я вирішив дізнатись, у чому проблема. Чому я у розшуку!", – каже один із чоловіків.
В цілому – черги до набрання законом чинності і зараз не надто збільшилися. Два інших методи оновлення, кажуть у Міноборони, дали змогу уникнути надмірного навантаження на ТЦК. За тиждень дані тут оновили близько 38 тисяч людей.
Що буде далі
На оновлення даних в українців є ще понад 50 днів, тож воно триватиме й надалі. Паралельно для військовозобов'язаних готують кілька нововведень:
- Наразі витяг про оновлення даних, інформація із додатку "Резерв+" не є повноцінним документом. За новим законом кожен військовозобов'язаний повинен мати при собі один із наступних документів – приписне посвідчення, військовий квиток або ж тимчасову посвідку призовника. Але уже від 18 червня у Міноборони розглядають можливість запуску цифрового коду в додатку "Резерв+", який зможе замінити паперовий документ. Але до цього відповідну постанову має ухвалити Кабмін.
- Ще одним нововведенням можуть стати електронні направлення на ВЛК. Самі ж виклики на ВЛК, уточнюють у Міноборони, будуть здійснюватися ТЦК поетапно та за потребою. Одночасно усіх на ВЛК не покличуть.
- За постановою Кабміну роботодавців зобов’яжуть вручати повістки своїм працівникам і забезпечувати їхнє прибуття до територіальних центрів комплектування після розпорядження від районної, міської держадміністрації або ТЦК. Також їх зобов'яжуть невідкладно інформувати ТЦК про працівників, які відмовилися від отримання повісток або звільнилися.
- Цього тижня нововведення з'явились і щодо доставлення повісток поштою. У такий спосіб їх почнуть надсилати від 18 липня. Повістку вважатимуть врученою, навіть коли людина відмовилася або ж не перебувала за місцем проживання. Не виключено, що нововведень найближчим часом тільки більшатиме. Тож усім військовозобов"язаним радять уважно стежити за новинами, аби не стати порушником закону мимоволі.
▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Понад 1,3 млн військовозобов'язаних оновили свої дані! Як працює новий закон про мобілізацію
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