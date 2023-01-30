"Наприкінці лютого": експерт розповів про нові дрони, які можуть з'явитись у ворога

Вибухи на військових об’єктах Ірана у ніч проти 29 січня відбулисz напередодні ймовірного чергового постачання дронів-камікадзе до Росії. Однак на виробництво безпілотників це ураження поки що не вплине.

Таку думку в коментарі для ТСН.ua висловив військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко.

"Я не думаю, що це вплине на поставки дронів, тому що все, що має критичне значення – таке виробництво в Ірані відбувається під землею, - каже Коваленко. - Те, що було знищено на поверхні – це якісь складські приміщення або те, що не є критично важливим. Виробництво балістичних ракет, БПЛА Іран сконцентрував саме під землею. Він має досвід того, що по їхній території постійно хтось наносить удари".

Проте, за словами Коваленка, такий удар невідомих союзників України вже можна розцінювати як непоганий "дзвіночок".

"Чи є це сигналом до того, що удари будуть продовжуватись? Якщо розглядати питання з цього боку, то так, ми побачили, що ППО Ірана не захистила критичні об’єкти. Майже уся ППО не є достатньо ефективною для протидії високотехнологічній зброї. Наскільки суттєвими будуть такі впливи в подальшому – це залежить від того, які висновки зробить саме та сторона, яка брала участь у знищенні об’єктів. Виробництво БПЛА критично не постраджало, але інші об’єкти мали досить серйозні проблеми. Фактично можемо казати, що успіх цього удару був достатньо високий. Не виключено, що цей удар буде мати вплив на Іран. Ця країна може замислитись. Якщо цього разу це був якийсь дрон, а завтра, наприклад, буде повноцінна протибункерна ракета, то відбудеться повноцінне знищення виробництва. Це гарний "дзвіночок", - вважає експерт.

За словами Коваленка, удару по військових об’єктах було завдано перед тим, як Іран має поставити Росії нову партію дронів, яких наразі у окупантів залишилося не дуже багато. Саме через це останніми днями в Україні не відбувається атак за допомогою цього озброєння.

"Росіяни поки що не отримали третю партію, тому в них вичерпується друга партія. Третю партію, приблизно 300-350 дронів, повинні отримати наприкінці лютого – на початку березня. Удар по Ірану можно розцінювати як такий, що відбувся напередодні постачання чергової партії дронів", - резюмує Коваленко.

Своєю чергою, в командуванні Повітряних сил кажуть, що наразі у Росії, з огляду на зменшення атак за допомогою безпілотників, є певний дефіцит дронів.

"У жовтні ворог застосовував їх майже щодня, зараз – не так часто", - повідомив нам речник командування Юрій Ігнат.

24 із 24: як захисники збивали дрони-вбивці на Київщині? | "Скеля"

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