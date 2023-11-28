Напруженість між Південною Кореєю та КНДР зростає: причина військової ескалації та останні події

Після запуску північнокорейського супутника-розвідника південнокорейська розвідка попередила, що 2024 року Пхеньян може провести сьоме підземне випробування ядерної зброї.

Наприкінці листопада у відносинах між КНДР та Південною Кореєю зросла напруженість після того, як Пхеньян запустив на орбіту свій супутник-шпигун, порушивши угоду 2018 року. В результаті Сеул заявив про призупинення своєї участі в угоді, а Північна Корея узагалі вийшла з домовленостей та стягує зброю у демілітаризовану зону на кордоні.

ТСН.ua зібрав усе, що відомо про загострення між Південною Кореєю та КНДР.

Причина загострення між КНДР та Південною Кореєю

Північнокорейський супутник-шпигун

У листопаді Північна Корея заявила про успішний запуск у космос свого військового супутника-шпигуна Malligyong-1 після двох попередніх невдалих спроб протягом 2023 року. Японія підтвердила, що запущений КНДР "об’єкт" обертається навколо Землі. Цей супутник офіційно розпочне свою розвідувальну місію від 1 грудня після певних налаштувань.

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Це сталося після вересневої зустрічі лідера КНДР Кім Чен Ина з президентом Росії Володимиром Путіним, на якій Москва запропонувала Пхеньяну допомогу в реалізації космічної програми. Південнокорейські офіційні особи заявили, що запуск супутника, найімовірніше, пов'язаний із технічною допомогою з боку РФ на тлі розширення співпраці між двома країнами, у межах якої Пхеньян передав Москві зброю для війни проти України.

Кім Чен спостерігає за запуском супутника-шпигуна / Фото: X (Twitter)

Запуск супутника-шпигуна засудили США, Японія, інші держави, а також ООН, яка зберігає санкції проти Північної Кореї через розробку нею ядерних ракет.

"Будь-який запуск (КНДР – ред.) з використанням технології балістичних ракет суперечить відповідним резолюціям Ради Безпеки", – заявив генсек ООН Антоніу Гутерріш та закликав країну повернутися на шлях денуклеаризації.

Зауважимо, що резолюція Радбезу ООН забороняє Пхеньяну запускати супутники, оскільки розглядає їх як привід для випробування ракетних технологій.

Яку загрозу становить північнокорейський супутник-шпигун

Чиновники Південної Кореї вважають, що у кращому разі північнокорейський супутник буде елементарним, однак він може допомогти Пхеньяну точніше планувати власні атаки і точніше відстежувати атаки, які потенційно можуть бути завдані по КНДР. Зауважимо, що Північна Корея розгортає нові ракети, призначені для завдавання ядерних ударів по Південній Кореї та Японії, де розташована основна частина військового персоналу США.

Запуск північнокорейського супутника-шпигуна 22 листопада 2023 / KCNA

Південна Корея призупинила участь в угоді з КНДР 2018 року

Реагуючи на запуск супутника-шпигуна, Південна Корея анонсувала відновлення повітряних спостережень вздовж кордону зі своєю північною сусідкою. Так, Сеул призупинив частину угоди з Пхеньяном 2018 року, спрямованої на зниження військової напруженості через її порушення з боку КНДР. Текст угоди проголошував, що "на Корейському півострові більше не буде війни, і таким чином розпочалася нова ера миру". "Всеосяжна військова угода" передбачала:

знищення прикордонних постів у радіусі 1 км,

заборону військових навчань і маневрів поблизу сухопутних і морських кордонів,

створення заборонених для польотів зон вздовж кордону.

Того ж року дві країни підірвали 10 охоронних постів у демілітаризованій зоні.

Демілітаризована зона між КНДР і Південною Кореєю / Фото: Getty Images

КНДР розірвала угоду і стягує зброю

У відповідь північнокорейське Міноборони заявило, що відновить усі військові заходи, що були призупинені в межах угоди.

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"Ми розгорнемо посилені збройні сили та нову військову техніку поблизу демаркаційної лінії. Південна Корея нестиме повну відповідальність, якщо між Північчю та Півднем станеться безповоротне зіткнення", – заявили в КНДР.

Північнокорейські медіа писали, що "відтепер наша армія ніколи не буде зв'язана військовою угодою між Північчю і Півднем. Ми відмовимося від заходів, вжитих для зниження напруженості у військовій сфері у всіх просторах: на суходолі, на морі та в повітрі, а також розгорнемо потужніші збройні сили та військову техніку нового типу в регіоні вздовж військово-демаркаційної лінії".

Bloomberg із посиланням на Збройні сили Південної Кореї повідомило 27 листопада, що Північна Корея розмістила війська та важке озброєння в демілітаризованій зоні поблизу кордону з Південною Кореєю.

Сеул поінформував, що Пхеньян почав відновлювати охоронні пости та розміщувати важку вогнепальну зброю вздовж спільного кордону. За даними південнокорейського Міноборони, на цей час КНДР відновила кілька охоронних постів, але можливо, що відновить усі, оскільки це важливі об’єкти для спостереження.

Північнокорейські солдати та робітники з’явилися на охоронних постах у демілітаризованій зоні / Фото: Міністерство оборони Південної Кореї

Водночас Північна Корея того ж дня анонсувала, що продовжуватиме втілювати "свої суверенні права", зокрема шляхом запуску супутників, а її війська відновлюють деякі зруйновані охоронні пости на кордоні з Південною Кореєю. Північнокорейське МЗС заявило, що запуск супутника-шпигуна був викликаний необхідністю спостереження за США та їхніми союзниками, повідомляє державне агентство KCNA.

Президент Південної Кореї Юн Сок Йоль 27 листопада розпорядився посилити боєздатність збройних сил у зв'язку з напруженістю у відносинах з Північною Кореєю.

Спільні навчання Південної Кореї, Японії та США

На тлі цих подій 26 листопада Південна Корея, США та Японія спільно провели військово-морські навчання у водах на південь від Корейського півострова. Мета – зміцнити оборонну позицію проти нових ядерних і ракетних загроз з боку КНДР.

До навчань були задіяні американський атомний авіаносець USS Carl Vinson, есмінці ВМС Південної Кореї, оснащені бойовою системою Aegis, і есмінці класу Murasame Морських сил самооборони Японії.

Загострення між Пхеньяном і Сеулом – оцінки і прогнози аналітиків

Аналітики кажуть, що КНДР може відновити артилерійські навчання поблизу спірного морського кордону біля західного узбережжя півострова. А її зимові маневри у грудні, ймовірно, будуть масштабнішими, ніж у попередні роки.

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Існує також занепокоєння щодо розробки Пхеньяном ядерної зброї, оскільки Міжнародне агентство з атомної енергії підтвердило, що відновив роботу ядерний дослідницький центр Північної Кореї в Йонбені, а південнокорейська розвідка попередила, що наступного року може бути проведене сьоме підземне ядерне випробування.

Ексдипломат та офіцер-високопосадовець південнокорейської розвідки Ра Чон Їл сказав виданню DW, що різке зростання напруженості на півострові було неминучим, щойно угода буде припинена. Водночас він стверджує, що угода фактично не діяла вже певний час.

"Я б сказав, що розірвання угоди саме по собі не є таким значущим, головним чином тому, що Північна Корея все одно неодноразово порушувала умови угоди протягом останніх кількох років", – сказав Ра.

"І через те, що тепер вони вивели на орбіту розвідувальний супутник, можна стверджувати, що більша частина угоди 2018 року все одно була безглуздою", — додав він.

"Тепер ми повинні звернути увагу на розробки, які вони роблять зі своєю зброєю, яку Північ описує як свою "тривимірну здатність". Ми знаємо, що вони інвестують значні кошти в ядерну зброю, ракети дальнього радіусу дії, включно з ракетами для підводних човнів і космічною зброєю. Це виклик, на якому ми повинні зараз зосередитися", – наголосив південнокорейський офіцер.

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